Dopo il successo dello scorso anno, il Circolo Musicale ripropone l’originale rassegna dal titolo ‘Storie di Strumenti’. Si tratta di tre serate divulgative durante la quali si parlerà di strumenti musicali insieme a illustri musicisti e professionisti del settore intervistati dal maestro Jan Caberlotto. Ad inaugurare la rassegna sarà Michele Della Giustina. Con lui, che dal 1991 svolge professionalmente l'attività di liutaio a pizzico e collabora con i più prestigiosi Saloni di Liuteria a livello internazionale, si partirà giovedì 29 febbraio per un viaggio alla scoperta della chitarra. Quella con Della Giustina sarà una scoperta sia dell'aspetto tecnico-costruttivo di questo strumento che della valenza metafisica del suono, nel tentativo di carpirne l'essenza più profonda.

Giovedì 7 marzo sarà invece la volta di Gianni Massarutto, da oltre vent’anni uno dei protagonisti dell’armonica nell’ambito del blues elettrico e acustico. Ha suonato con diverse formazioni e vinto diversi premi e concorsi internazionali. È compositore di brani originali e inventore della Blueharp, armonica che consente di eseguire accordi e melodie con lo stesso strumento. A chiudere la rassegna sarà Giovanni Bortoluzzi giovedì 21 marzo. Attualmente uno dei maggiori esperti italiani di canto difonico, la tecnica che permette di far risaltare gli armonici presenti nella voce sfruttando e modificando il tratto vocale, Bortoluzzi presenterà la voce come strumento musicale. Nel 2015 ha ideato il “Metodo 4L”, un sistema didattico per riscoprire gli armonici che dimorano nei suoni.

A condurre le tre serate, in cui si alterneranno momenti di divulgazione storico-scientifica all’esecuzione di brani musicali dal vivo, sarà Jan (alias Gianluca) Caberlotto, musicista con importanti collaborazioni a livello nazionale al suo attivo, insegnate di chitarra e membro del direttivo del Circolo Musicale Tarzo.

«La rassegna ‘Storie di Strumenti’ nasce sempre con l’intento di diffondere la cultura della musica a livello locale» spiega Diego Astolfi, presidente del Circolo Musicale Tarzo. «È una proposta particolare e inedita per il nostro territorio, che ci ha dato tante soddisfazioni lo scorso anno al suo esordio».

Le serate, patrocinate dal Comune di Tarzo e dalla Banca Prealpi SanBiagio, sono gratuite ma un’offerta consapevole è gradita. Tutti tre gli incontri si tengono a partire dalle ore 20.45 presso il Circolo Musicale a Tarzo e più precisamente nell’Area del Circolo, i locali destinati a dare risalto ai talenti musicali della nostra zona. Considerata la capienza ridotta dei locali, la prenotazione è consigliata a 320 3753604.