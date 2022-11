Rassegna Tea-Trame: ecco lo spettacolo "La nonna"

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022 ore 16.00

la compagnia TEATRO ARMATAN

presenta

LA NONNA

di Roberto Cossa

Regia di Marco Cantieri



Racconta la storia di una famiglia italiana emigrata in Argentina con una nonna straordinaria: in apparenza una cara, dolce vecchietta che gira mangiando tutto quello che trova. La sua sembra una fame insaziabile. Le provano tutte per far finire questo incubo, ma lei, regolarmente, reclama cibo! Anzi ogni volta ritorna più affamata … e più potente di prima! E così si ride dall’inizio alla fine dello spettacolo.