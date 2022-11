Rassegna teatrale "Maserada sul palco" - V edizione

MASERADA SUL PALCO

RASSEGNA DI TEATRO BRILLANTE DIALETTALE

QUINTA EDIZIONE

NOVEMBRE 2022



QUEST’ANNO MASERADA SUL PALCO RADDOPPIA!!



Evento patrocinato dal Comune di Maserada sul Piave e dalla Parrocchia di San Giorgio Martire di Maserada Sul Piave.



Dopo la ripartenza primaverile con la quarta edizione, Associazione Teatrale Amatoriale Nugae Teatrali APS e BackArt vi presentano l’edizione autunnale della nostra Rassegna Teatrale!

Per tre serate verrà portata sul nostro palco la commedia teatrale brillante dialettale da tre diverse compagnie:



05 novembre – Sartor par femene – Compagnia Stabile del Leonardo

12 novembre – No te conosso più – Compagnia TeatroRoncade

19 novembre – Che spirito, me suocera! – Compagnia Asolo Teatro



INIZIO SPETTACOLI ORE 21.00

Auditorium Don E. Vidotto di Maserada sul Piave.



Apertura biglietteria ore 20:00

Inizio spettacoli ore 21:00

Biglietto prezzo unico €8

Gratuito fino a 10 anni



A chiusura della Rassegna ed in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, vi invitiamo ad assistere al READING TEATRALE “I VOLTI DELLA VIOLENZA” di Associazione Teatrale Amatoriale Nugae Teatrali APS.

INGRESSO GRATUITO

25 NOVEMBRE, ORE 20.30

Presso il Palazzo Attività Ricreative – Sala Facchin di Maserada sul Piave.



Sarà possibile prenotare il proprio posto al link sottostante, alla mail nugaeteatrali@gmail.com o al numero 3405797086

? https://auditoriumaserada.it/gestione/



Maggiori informazioni a riguardo verranno pubblicate nelle prossime settimane in questo sito e sulle nostre pagine social, seguici per restare aggiornato!



