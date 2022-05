Rassegna teatrale "Un posto all'ombra"

La rassegna teatrale all'aperto "Un posto all'ombra" ritorna per far divertire famiglie e bambini immersi nel verde del Parco degli Alberi Parlanti di Treviso. Tanti nuovi show, con gli attori de Gli Alcuni e compagnie ospiti terranno compagnia al pubblico fino a settembre.



COME PARTECIPARE:

Orari e date dei nostri show all’aperto sono sempre aggiornati sul sito https://live.alcuni.it/home-parco/

Scegli lo spettacolo a cui vuoi partecipare e cliccaci sopra: potrai prenotare direttamente dal sito!

In alternativa, chiamare lo 0422-694046 o scrivi a info.parco@alcuni.it



Si ricorda inoltre che nei giorni precedenti lo spettacolo è possibile scegliere il proprio posto nell'Arena Alcuni all'aperto acquistando i biglietti presso la biglietteria del Parco.

Gli orari di apertura sono:

Dal martedì al sabato: 15.00-18.00

Domenica: 10.00-13.00



Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione a questo link https://cutt.ly/uGnpiId

Costo del biglietto: 6€



In caso di maltempo gli spettacoli avranno luogo all'interno presso Alcuni Teatro Sant'Anna (Viale Brigata Treviso 18, 31100 Treviso)