Rassegna “Un posto all’ombra" al Parco degli Alberi Parlanti

Ancora tre spettacoli – prima della breve pausa estiva – per la rassegna “Un posto all’ombra”, ideata da Gli Alcuni nel Parco degli Alberi Parlanti. Dopo lo spettacolo dedicato a “Leo da Vinci”, la rassegna riprenderà mercoledì 24 agosto con “I cuochi pasticcioni e i biscotti di…”, portato in scena dalla compagnia teatrale ReBibo Sul grande palco sotto il Cedro del Libano i bambini potranno divertirsi con spettacoli molto diversi tra loro ma sempre molto coinvolgenti:

Mercoledì 3/8 ore 17: IL MAGO E LA VALIGIA – Teatro Moro

Domenica 7/8 ore 17: IL MIO PICCOLO PRINCIPE – Dedalus Teatro

Mercoledì 10/8 ore 17: LEO DA VINCI – Gli Alcuni con il Capi e l’Assistente

IL MAGO E LA VALIGIA: In scena dal 2005, questo è uno dei primi e più longevi spettacoli di magia in strada per l’Italia... Ben più di una valigia per contenere tutta la magia del Mago Folp! Tante e svariate prove di portentosi poteri magici per uno spettacolo senza pensieri dove l’occhio si diverte e la mente si rilassa.

IL MIO PICCOLO PRINCIPE: Un giocattolo. Un aviatore di nome Tonio. Un piccolo principe che vive in un pianeta appena più grande di lui e che un giorno arriva sulla Terra alla ricerca di un amico. Quella portata in scena da Dedalus Teatro è una storia che insegna ai grandi come tornare bambini e che spiega ai bambini quanto sono potenti la fantasia e l'amore… soprattutto a teatro!

LEO DA VINCI: Lo spettacolo “Leo da Vinci” è il racconto di come è nato e come è stato realizzato il personaggio basato sul giovane genio fiorentino, protagonista della serie di Gruppo Alcuni. A farlo sono proprio il regista del film (il Capi, Sergio Manfio) e il produttore (l’Assistente, Francesco Manfio). Un incendio ha distrutto la casa e i campi di Lisa (la migliore amica di Leo) e lui decide di aiutarla, mettendosi alla ricerca di un antico tesoro…

Biglietto 6 € | I bambini sotto i 3 anni entrano gratis | È possibile usufruire ancora degli abbonamenti da 5 o 10 entrate del Teatro Sant’Anna.

Tutte le informazioni aggiornate sulle aperture della caffetteria e sui percorsi esperienziali per bambini e ragazzi attivi durante le settimane attorno a Ferragosto si trovano sulla pagina Facebook del Parco degli Alberi Parlanti (https://www.facebook.com/ParcoAlberiParlanti).