Rassegna "Venerdì d'autore" - Incontro con Luciano Caniato

La nuova serie di incontri con l'autore in partenza a Santa Lucia di Piave si intitola "Venerdì d'autore" e vede come ospiti 4 poeti: Luciano Caniato (rodigino di nascita e coneglianese di adozione, dopo l'alluvione del Po del 1951), Marco Munaro (rodigino, poeta ed editore con Il ponte di Sale), Gian Mario Villalta di Pordenone (poeta, scrittoreve direttore artistico di Pordenonelegge), Vito Santin di Conegliano. È una rassegna organizzata da Ramingo Teatro che vede il coinvolgimento e la partecipazione dell'amministrazione comunale, della parrocchia e dell'istituto comprensivo di Santa Lucia. Ogni serata, vedrà suonare alcuni alunni dell'indirizzo musicale delle scuole medie diretti dal proprio professore. Ogni serata verrà svolta in un luogo diverso del paese: Palacastanet, teatro parrocchiale dell'oratorio Fra Claudio, Palazzo Ancillotto e Biblioteca comunale Calisto Zanardo. L'idea delle serate in luoghi differenti nasce dalla volontà di creare una maglia di "spazi collettivi" da vivere culturalmente, si inizia questa tessitura usando come filo la poesia sia in italiano che in dialetto. Una maglia che vede coinvolte tutte le realtà sociali del paese. Si comincia venerdì 24 marzo al Palacastanet con Luciano Caniato, suoneranno i ragazzi di flauto traverso delle medie diretti dal maestro Nicola Vendramin, conduce la serata Andrea Nardin. L'ingresso è libero, per informazioni scrivere a ramingoteatro@gmail.com.