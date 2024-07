La magica comicità di Raul Cremona a Restival 2024

Un’irreverente carica di comicità è pronta a conquistare a suon di risate il pubblico di Restival 2024, il festival della Restera di Casale sul Sile, che accompagnerà l’estate trevigiana da stasera fino a domenica 7 luglio. Lunedì 1° luglio a calcare il palco allestito nel Parco delle Vecchie Pioppe sarà il comico e cabarettista Raul Cremona che con il suo spettacolo “Non plus ultra” offrirà agli spettatori della Marca una carrellata dei suoi personaggi più celebri.



Nato a Milano nel 1956, Raul Cremona è uno dei comici e cabarettisti più celebri e seguiti d’Italia. Ottimo prestigiatore, ha iniziato la sua carriera all’interno dei locali milanesi, portando sulla scena i suoi giochi di prestigio, affidati però a personaggi che avevano un’enorme comicità, come l’unto Mago Oronzo, in canottiera, pancia piena di birra e stecchino in bocca, e Silvano, la parodia del mitico Mago Silvan. Notato dalla Gialappa’s Band, lavora con loro dal 1990 al 2000 nel programma tv “Mai dire Gol”, diventando poi una delle colonne di punta del programma “Zelig - Noi facciamo cabaret”. La collaborazione con gli autori di Zelig proseguirà anche nelle successive edizioni del programma, dal 2002 al 2008 con “Zelig” e “Zelig Circus”, presentando al pubblico nuovi personaggi come Omen, il prototipo dell’uomo maschilista e l’attore Jacopo Ortis che fa il verso a Carmelo Bene. La sua fama si estende oltre il palco, con apparizioni televisive e cinematografiche che hanno contribuito a plasmare la cultura comica italiana.



Tra giochi di prestigio e giochi di parole, musica, gag e macchiette, il recital “Non Plus Ultra” che Raul Cremona porterà a Restival il 1° luglio si presenta come un viaggio surreale nella lunghissima memoria artistica del celebre cabarettistica, offrendo al pubblico incontri alquanto bizzarri. Ecco allora Jacopo Ortis dall’eloquio comicamente gassmaniano, che nasce da quell’infanzia spesa fra una partita all’oratorio e una serata al cinema Arena dove veniva proiettato “Il mattatore” o “I mostri”. E ancora Silvano il mago di Milano, immagine distorta del più grande prestigiatore italiano, specchio del primo amore adolescenziale di Cremona. E che dire dell’intollerante Omen che Raul bambino ha imparato a conoscere in una Milano che non c’è più? Spazio poi alla canzone, grazie alle musiche suonate dal vivo da Omar Stellacci, per riscoprire insieme al comico meneghino la splendida inattualità di artisti come Kramer, Arigliano e il Quartetto Cetra. Nel corso dello spettacolo Raul Cremona, con disincanto e un pizzico di nostalgia, regala agli spettatori un giro in giostra, a tratti vorticoso, a tratti poetico, riconfermandosi quel cantastorie che, con grande originalità, si serve della magia come arte della narrazione.