"Re-generate Lives": in H-Farm il talk per riflettere sulle trasformazioni dell'innovazione digitale

Ogni giorno il progresso tecnologico si concretizza in cambiamenti che danno vita a nuove abitudini e nuovi desideri. Come ci rinnoveremo per mettere l'uomo al centro del futuro? Re-generate è il tema che sta alla base della visione di Audi –da anni partner di H-FARM in un percorso di crescita e condivisione all'insegna della cultura dell'innovazione – che promuove nuovi approcci educativi così da garantire un futuro inclusivo e dalle pari opportunità.

Nella cornice del Campus di H-FARM, a Ca’ Tron (TV) si immaginerà e definirà la forma dei sogni e dei desideri del futuro insieme a:

- Alessandro Masala – fondatore e volto di "Breaking Italy", progetto di informazione e approfondimento politico quotidiano.

- Gabriele Mainetti – regista, attore, compositore e produttore cinematografico. Noto per “Lo chiamavano Jeeg Robot” e “Freaks Out”, vincitori di 13 David di Donatello;

- Fabrizio Longo – direttore di Audi Italia dal 2013, con alle spalle una lunga carriera nel settore automotive;

- Mariarosaria Taddeo – Associate Professor e Senior Research Fellow presso l'Oxford Internet Institute dell'Università di Oxford;

- Nicolò Andreula – Founder & Managing Director di Disal Consulting e direttore scientifico del nostro Master Executive in Digital Entrepreneurship;

- Hannes Krcmar – Product Marketing Manager In-Car Entertainment – Audi AG;

Alle 16.30 è possibile partecipare gratuitamente al WORKSHOP “REGENRATE LIVES” per riflettere insieme su come la tecnologia e il digitale incidano su desideri, sogni e ambizioni delle nuove generazioni. Insieme a Nicolò Andreula, Mariarosa Taddeo e Marcello Ascani, content creator e imprenditore digitale.

L’evento è gratuito, basta registrarsi a questo link: https://h-farm.link/re-generate_lives