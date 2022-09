Un evento speciale e inedito, un reading teatrale e poetico, Milk Wood debutterà in prima nazionale il 17 settembre a Cortina d’Ampezzo, il 6 ottobre a Vicenza e il 22 ottobre a Vittorio Veneto, città venete che vantano siti Patrimonio Unesco. Il progetto Milk Wood, sostenuto dalla Regione del Veneto e dai Comuni di Cortina d’Ampezzo, Vicenza e Vittorio Veneto, realizzato da Arteven – Circuito Multidisciplinare del Veneto con la collaborazione del 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico, della Fondazione Teatro Comunale di Vicenza, di CortinAteatro e dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene UNESCO, intende celebrare alcuni luoghi simbolo del nostro territorio: Vittorio Veneto, Vicenza, e Cortina d’Ampezzo.



Tratto dal dramma radiofonico di Dylan Thomas, “Under Milk Wood”, lo spettacolo si presenta come un reading teatrale e poetico concepito per trasformare le Città e il paesaggio naturale in un percorso del grande teatro a cielo aperto, un racconto in versi che può essere narrato solo lì e in quel momento. A dare corpo e voce ai personaggi importanti personalità del teatro italiano: Jane Alexander, Anna Galiena, Giorgio Marchesi, Emilio Solfrizzi, Sebastiano Somma e Francesca Valtorta diretti da Giancarlo Marinelli, direttore artistico del Teatro Comunale di Vicenza e del Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico.

I luoghi dell’originale narrazione poetica saranno l’Alexander Girardi Hall di Cortina d’Ampezzo - dove lo spettacolo sarà inserito nel cartellone di CortinAteatro - Vicenza, con performance in Basilica Palladiana, Palazzo Thiene e nel Giardino del Teatro Olimpico, e Vittorio Veneto, con tappe sul Lungofiume Meschio, la Loggia del Museo del Cenedese, la Loggia dei Grani e l’Oratorio dei Battuti. Le originali multivisioni di Francesco Lopergolo accompagneranno nelle tre città le performance per arricchire i momenti in cui il buio impedirà allo sguardo il panorama, contribuendo alla fascinazione della messa in scena.



La parola chiave del progetto Milk Wood è dunque bellezza: bellezza architettonica e bellezza paesaggistica celebrate attraverso l’arte, per poter ricominciare unendo più eccellenze. Così facendo, il pubblico potrà riappropriarsi dell’elemento che più è venuto a mancare in questi difficili mesi: il contatto con gli altri, con il contesto di vita quotidiana e con la bellezza del Territorio.



Per dettagli, orari e prenotazioni www.myarteven.it