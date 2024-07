Reading Party - Read & Revel

Read & Revel. Un libro per conoscere, tanti libri per incontrarci! è un party letterario -ideato e progettato da Read&Revel, un collettivo di professionisti della scrittura di Treviso, tra cui Bruna Graziani ed Elio Ferrara- il cui primo incontro si terrà nello storico locale PIOLA, venerdì 12 luglio alle ore 18.00. I reading party sono nati nel 2023 a New York e si sono presto diffusi ad Amsterdam, in poche città italiane come Roma, Milano, Torino ed ora arrivano a Treviso!

Un'iniziativa insolita, dunque, dove grazie al proprio libro si potrà aprire uno scambio su tanti argomenti, leggere e divertirsi, per l'appunto. Un'occasione nella quale si potrà incontrare gente con la propria stessa passione: la lettura. Non la classica presentazione di un libro, non un gruppo di lettura ma una serata in cui uno sguardo, una battuta, una curiosità, potranno accendere la voglia di conoscere/si e di confrontarsi.

Read & Revel sarà un grande granaio dove accumulare ricchezze fatte di parole e affinità elettive.

Un’oasi raccolta e lontana dal chiasso digitale, dove a vincere sono "l’intreccio umano" e un’amicizia che potranno diventare l’incipit per la più bella delle storie.

Istruzioni: si dovrà semplicemente portare un libro, sedersi a un tavolo, vicino a chi si vuole. Ci sarà il tempo per la lettura individuale (circa 40 minuti) e il tempo per il confronto. A scandire i momenti dell’evento (che avrà una durata di circa due ore), sarà la squadra di Read & Revel che darà gli spunti iniziali da cui partire per animare la serata assieme a vecchi o nuovi compagni di lettura!

Prenotazione obbligatoria: Tickets: https://www.eventbrite.it/e/read-revel-party-letterario-tickets-932730761817

Ingresso euro 20

Info: FEDELEFERRARA@OUTLOOK.IT

Read & Revel (@read_and_revel)

PIOLA - Famosi per la pizza

via Terraglio, 31 - Treviso

Per tutti quelli che vorranno prolungare il piacere della compagnia, gli amici della Piola offriranno uno sconto del 10% sulla consumazione.