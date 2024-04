Reading teatrale "Natura e...Natura"

l'Hub Culturale "Il Kantiere" è felice di presentare il reading teatrale a cura di M.A.D.S. in Italy "natura e....Natura"

I brani sono scelti da testi di vari autori accomunati tra loro dal tema della natura: La natura che ci circonda e quella nostra, di esseri umani.

Un'occasione coinvolgente per appassionarsi e avvicinarsi al teatro e alla lettura e riscoprire il bello che la Natura sa offrirci ma spesso non sappiamo ascoltare.



Voci :

Marco Buffon

Sonia Gagno

Annalisa Pantaleoni

Daniela Pasqualin

Voce fuori campo e Tecnico luci / audio: Daniele Annibal

Regia: Annalisa Pantaleoni



Vi aspettiamo per immergerci nella Natura