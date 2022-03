Rebi Rivale in concerto a Casa del Respiro

Sabato 2 aprile alle 21 la cantautrice udinese Rebi Rivale presenterà il suo ultimo album “Kintsukuroi” presso l’auditorium di Casa Respiro in via Munara, 4 a Morgano (TV). Ad accompagnare Rebi Rivale (voce e chitarra) ci saranno Paola Selva alla chitarra e Filippo Tantino al contrabbasso. Info e prenotazioni www.casarespiro.it



Dopo tre album intrisi di battaglie per i diritti umani e di riflessioni sulle tematiche più spinose, con “Kintsukuroi” la Rivale si mette alla prova raccontando storie più intime, senza rinunciare all’impegno sociale che da sempre la contraddistingue.



Dal suo esordio sulle scene nazionali, oltre ai riconoscimenti di Amnesty International, molti sono stati i premi ottenuti: tra i più significativi quello al miglior testo di “Botteghe d’autore” per Chez Simone (2010) e l’anno successivo per “Caso Campana”, i premi per la critica al concorso “Bianca D’Aponte” per “Se poi rimane” (2011) premiato anche come miglior composizione e “Non voglio scriver d’amore” (2013).