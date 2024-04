Rebi Rivale in concerto

Venerdì sera a Zenson di Piave ci sarà il prossimo concerto di Rebi Rivale. Il tema della serata sarà quello dei diritti civili e, in particolare, della condizione della donna nel mondo.



Le canzoni della cantautrice di Udine sono in grado di parlare di queste tematiche con profondità e poesia.



Ad accompagnarla ci saranno Paola Selva alla chitarra e Filippo Tantino al contrabbasso. Un'occasione da non perdere!





https://fb.me/e/1Y8RF6hxd