Domenica 13 marzo 2022, ore 16.45



Recital di Pianoforte

Chiara Bleve (Italia)





Il programma



L. van Beethoven (1770-1827)

Sonata n.21 Op.53 “Waldstein”

- Allegro con brio

- Introduzione. Adagio molto

- Rondo. Allegretto moderato

- Prestissimo



F. Chopin (1810-1849)

Andante Spianato e Grande Polonaise Brillante Op.22



R. Schumann (1810-1856)

Piano Sonata n.2 Op.22

- So rasch wie möglich – Schneller – Noch schneller

- Andantino. Gegtragen

- Scherzo. Sehr rasch und markiert

- Presto – Prestissimo. Quasi Cadenza





La musicista

Chiara Bleve, nata il 20 dicembre 2006 a Conegliano (TV), ha iniziato lo studio del pianoforte all'età di quattro anni con lo zio Tiziano Nadal e dal 2016 è allieva del Maestro Giorgio Lovato presso la Scuola di Musica "A. Corelli” di Vittorio Veneto.

Dall'età di sette anni è risultata vincitrice di primi e primi premi assoluti in numerosi concorsi musicali nazionali ed internazionali: Concorso Nazionale Esecuzione Musicale Piove di Sacco (Padova) 2014-2015-2018-2021; Concorso Musicale Internazionale "Diapason d'Oro" di Pordenone 2015-2016-2017; Concorso Pianistico Internazionale “Città di San Donà di Piave” 2015; Concorso Internazionale per Giovani Musicisti “A. Salieri" di Legnago dove ha ricevuto anche il Premio Speciale "Enfant Prodige" Laura Palmieri 2017; Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Palmanova” (con borsa di studio offerta dalla presidente di giuria M° Nadia Lasserson) 2017; Concorso Internazionale per Giovani Strumentisti a Povoletto (Udine) 2018-2019 (categoria d’età superiore); Premio di Esecuzione Musicale “A. Steffani” – Conservatorio di Castelfranco Veneto – con menzione speciale 2019; Premio di Esecuzione Musicale "J. Tomadini” – Conservatorio di Udine 2019; Concorso Musicale Internazionale “Città di Villafranca” 2019; International Piano Competition Radovljica – Slovenia 2019; Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Treviso” 2020; Concorso Pianistico Nazionale “Ugo Amendola” 2020-2021; Danubia Talents International Music Competition Budapest online 2020; Concorso Pianistico Internazionale “Città di Albenga” online 2020 (nella categoria d’età superiore); Orbetello International Piano Competition Junior online 2021; “Wiener Klassiker” Danubia Talents International Music Competition online 2021; International Piano Competition “Paderewski in Memoriam” (Nowy Sacz – Polonia); WPTA Finland International Piano Competition 2021 (Helsinki – Finlandia); Music and Stars Awards 2021 (Tallinn – Estonia); International Youth Music Competition (Atlanta – USA).

Si è classificata al secondo posto a: International Competition “Piano Val de Travers” (primo non assegnato) nel 2021 con premio speciale “Coup De Cœur” assegnato dal Conservatorio di Neuchatel – Svizzera; International Piano Competition Online Gloria Artis - Vienna 2020 nella categoria d’età superiore; “Silk Way” Europe – Russia - China International Music Competition named after Sergey Prokofiev – Russia 2021; “A. Scriabin” Junior International Piano Competition (Grosseto).

Ha ricevuto il 3° premio al Chopin International Piano Competition Hartford – Connecticut Online Edition 2021, il 4° premio al Neapolitan Master Competition online 2020 e il 5° premio al Chopin International Piano Competition Hartford – Connecticut Online Edition 2021 nella categoria superiore (17-19) Ha superato gli esami di primo e secondo livello pre-accademico di pianoforte presso il Conservatorio di Udine con la votazione di 10 e lode.

All'età di 10 anni ha debuttato come solista al Teatro «Da Ponte» di Vittorio Veneto con il “Kiara Ensemble” eseguendo il concerto n. 7 BWV 1058 di J.S. Bach per pianoforte e orchestra; successivamente nel 2018 ha eseguito il concerto n. 5 BWV 1056 di J.S. Bach e nel 2019 ha suonato il concerto in do minore BWV 1060 di J.S.Bach per 2 pianoforti e archi con la pianista Chiara Opalio.

All’età di 14 anni ha eseguito il Concerto per pianoforte e orchestra n°2 Op.21 di F. Chopin con l’Orchestra Filarmonici Friulani, l’Accademia d’archi Arrigoni e l’Orchestra San Marco di Pordenone.

È stata invitata a tenere recital pianistici in Italia, Slovenia e Svizzera.

Frequenta i corsi di perfezionamento presso la Fondazione Musicale “S. Cecilia” di Portogruaro.







Info e biglietti

Ingresso Intero: € 10,00

Ingresso Ridotto: € 7,00

Le riduzioni sono riservate alle persone di età superiore ai 65 anni, agli Insegnanti di Musica e agli allievi iscritti ad Associazioni Musicali Private, a Scuole Medie a Indirizzo Musicale, a Licei Musicali e a Conservatori e Istituti Musicali.



Obbligatorio il SUPER GREEN PASS (Green Pass Rinforzato)



Prenotazioni biglietti presso:

Accademia Musicale Studio Musica



www.studiomusicatreviso.it