Refrontolo, una pausa di Natura e Cultura. Escursioni di primavera accessibili a tutti

Il Comune di Refrontolo, in collaborazione con Naturalmente Guide, propone due appuntamenti per scoprire il territorio dal punto di vista naturalistico e culturale attraverso i corsi d'acqua e gli antichi mulini che ancora oggi testimoniano l'importante tradizione molitoria di Refrontolo.

Per la prima volta, questi percorsi sono accessibili a tutti, anche a chi avesse difficoltà motorie.



DOMENICA 14 APRILE 2024

REFRONTOLO E IL MOLINETTO DELLA CRODA: UN NUOVO PERCORSO PER NUOVE ESPERIENZE

Partiremo dal centro di Refrontolo per raggiungere il Molinetto della Croda attraverso un percorso inedito, immerso nello splendido scenario delle colline Unesco.



DOMENICA 26 MAGGIO 2024

REFRONTOLO E L'ACQUA: IL MOLINO CREVADA

Meno conosciuti rispetto al noto Molinetto della Croda, il Molino Crevada e la sua Val Trippera raccontano una Refrontolo tutta da scoprire.



Al termine di entrambe le escursioni verrà offerto ai partecipanti un piccolo rinfresco.



Escursioni a piedi accessibile a tutti mediante utilizzo gratuito di nr. 2 carrozzine all-road (da richiedere in fase di prenotazione. Sarà richiesta la presenza di un accompagnatore di fiducia).



Durata: 3 ore circa.

Meeting point: di fronte al Municipio di Refrontolo, in piazza Vittorio Emanuele. Rientro allo stesso punto.



Costi:

€ 15,00 a persona comprensivi di accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata e assicurazione RCT.

Gratuità per bambini sotto i 6 anni, e per persone con disabilità.

Pagamento in contanti in loco. In caso di maltempo grave (allerta meteo) le attività non verranno effettuate.



PRENOTAZIONI



Gallery

o scrivendo a: visitrefrontolo@comunedirefrontolo.it