Molinetto della croda: trekking & aperitivo sulle colline del prosecco

Domenica 19 settembre

Dalle ore 15:30 alle ore 20:00



Divertente escursione pomeridiana sulle colline del Prosecco! Un giro ad anello che avrà come punto focale il Molinetto della Croda, luogo di pace e di silenzio, immerso nelle alture vicino a Refrontolo. Il Molinetto della Croda è considerato uno dei gioielli della marca trevigiana, un piccolo diamante incastonato nella nuda roccia della montagna! Con la fresca cascata ed il suo mulino, è uno dei pochi ancora funzionanti e per questo sarà interessante assistere ad una dimostrazione su come viene macinata la farina di mais per la polenta, con lo stesso procedimento utilizzato fin dal 1630.

Durante il nostro trekking passeremo per il bivacco Marsini, una piccola casa in pietra molto suggestiva che regala belle visuali sulle colline del Prosecco, sul Monte Cesen con il Passo San Boldo e sulla pianura sottostante. Il nostro itinerario proseguirà attraverso boschi collinari e ricchi vigneti. Concluderemo la giornata con un ricco aperitivo organizzato presso la Pro Loco del Molinetto della Croda, dove avremo occasione di degustare amabili vini autoctoni, accompagnati da prelibatezze locali, godendo della suggestiva cornice del mulino.



? Info Tecniche ?

Difficoltà: facile

Lunghezza: 5 km

Dislivello: 250 m



? Chi Può Partecipare ?

Itinerario di livello facile adatto a tutti, comprese famiglie con bambini da 8 anni in su abituati al cammino.

Per chi volesse venire accompagnato dal proprio cane, vi chiediamo gentilmente di segnalarcelo in fase di prenotazione in modo da valutarne l'idoneità.



? Abbigliamento e Attrezzatura ?

Consigliamo di vestirsi a strati (es. maglietta/maglia tecnica, pile/giacca antivento)

scarpe da trekking

k-way o poncho impermeabile

copricapo

un cambio di scarpe e indumenti da tenere in macchina per il ritorno

zaino

snack

acqua (1 litri)

medicine personali

creme solari

mascherina, gel disinfettante



? Luogo di Ritrovo ?

1) ore 15:15 parcheggio adiacente al Molinetto della Croda - Via Molinetto, 40, 31020 Refrontolo TV (qualora non ci fosse posto nel parcheggio, ci sarà la possibilità di mettere la macchina lungo la strada)

*Per chi viene da Venezia contattare Chiara: 3406118758



? Quota ?

Adulti - Escursione + Aperitivo*: ? 35,00

*L'aperitivo comprende: tagliere con salumi e formaggi locali + degustazione di 3 vini (1 prosecco extra dry, 1 prosecco brut, 1 refrontolo passito)

Adulti - Escursione + Aperitivo senza degustazione di vini (analcolico): ? 31,00

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti - Escursione + Aperitivo senza degustazione di vini (analcolico): ? 24,00

Bambini fino agli 8 anni compiuti - (Escursione Gratuita) Aperitivo: ? 10,00 (1 panino con affettato e formaggio + patatine + dolcetto + bibita)



La Quota Comprende:

n.1 Guida Ambientale Escursionistica certificata

n.1 Accompagnatore Turistico certificato

Aperitivo



La Quota Non Comprende:

trasporto

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "La quota comprende"



? Chi Accompagnerà ?

Stefano Benetton - Guida Ambientale Escursionistica

Alice Bettiolo e Chiara Caratti - Organizzazione e Accompagnamento Turistico



Come Iscriversi

? Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go di Paola Marigo tel. 0498791590 o via Whatsapp cell. 3664895343

Chiara: 3406118758

Alice: 3495805310

tramite messaggio su Facebook messenger

? Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/5BXCKEUTY8dGyrki6

Il semplice "parteciperò" cliccato sull'evento non fa fede per l'effettiva prenotazione all'escursione.

? Chiusura Iscrizioni ?

Entro le 18:00 di sabato 18 settembre



L'uscita potrà essere rinviata o annullata per ragioni meteorologiche o tecniche ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.



? Regolamento ?

L'iscrizione e la partecipazione all'escursione prevede la lettura ed accettazione del regolamento che troverete nel form d'iscrizione.





L'escursione sarà svolta a numero chiuso e in sicurezza, in ottemperanza al protocollo anti Covid-19. Indispensabili DPI (mascherine e gel igienizzante)

