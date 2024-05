Refrontolo e l'acqua: visita al Molino Crevada

Il Comune di Refrontolo propone una visita naturalistica e culturale al Molino Crevada e la sua Val Trippera per raccontare una Refrontolo "meno nota" ma tutta da scoprire.

La visita sarà condotta dalle guide naturalistiche AIGAE di Naturalmente Guide.



Per la prima volta, questo percorso è accessibile a tutti, anche a chi avesse difficoltà motorie, grazie alla possibilità di utilizzare gratuitamente 2 carrozzine all-road che garantiscono la percorribilità su ogni terreno (da richiedere in fase di prenotazione).



Durante l'escursione verrà offerto ai partecipanti un piccolo rinfresco.



Meeting point: di fronte al Municipio, in piazza Vittorio Emanuele. Rientro allo stesso punto. Escursione a piedi accessibile a tutti.



Durata: 3 ore circa.



Prenotazione OBBLIGATORIA (posti limitati) compilando il form presente a questo link https://shorturl.at/ww34q o inviando una mail a: visitrefrontolo@comunedirefrontolo.it.

Nei giorni precedenti alla data dell'escursione verrà inviata una comunicazione ufficiale di conferma della prenotazione.



Costo a persona:

- € 15,00 adulti

- € 8,00 bambini e ragazzi tra i 17 e i 6 anni

- gratuito per bambini sotto i 6 anni e per persone con disabilità.

La quota è comprensiva di accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata e assicurazione RCT. Pagamento in contanti in loco.



In caso di maltempo grave (allerta meteo) le attività non verranno effettuate.



Gallery

La presente iniziativa è finanziata tramite Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura", Componente 3 "Turismo e Cultura 4.0" (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi", finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU e gestito dal Ministero della Cultura.