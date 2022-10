Regioni d’Europa torna a Castelfranco Veneto

Saranno circa 70 le aziende che offriranno il meglio dei prodotti tipici, enogastronomici e non, dei paesi di provenienza: Austria, Belgio, Francia, Olanda, Germania, Repubblica Ceca, Spagna, Scozia, Slovenia, Svezia, Ungheria e tante altre eccellenze, per una carovana internazionale che ritorna a Castelfranco Veneto. Dopo l’appuntamento del primo semestre che ha riscosso un enorme successo e ha contributo a convincere gli organizzatori, Regioni d’Europa torna nella città veneta per altri quattro intensi giorni. Al mercato internazionale troverete anche questa volta un’area dedicata alla Scozia e ai suoi particolari prodotti. Birra artigianale, whisky, shortbread, cappelli e borse in tweed, accessori in Harris Tweed e tante altre novità.

Per i più curiosi ci sarà anche la possibilità di conoscere i colori del Clan Italia, che non tutti sanno essere quello utilizzato dalla comunità di italiani che vivono in Scozia. Inventato da Michael Lemetti, noto stilista italo-scozzese, è sempre un gradito regalo per tutti gli italiani. Immancabile nelle cerimonie e negli eventi più importanti della comunità italo-scozzese. Considerato, non a caso vista la nostra cultura, un portafortuna indispensabile per tutti. A Castelfranco Veneto saranno disponibili le sciarpe personalizzate del Clan Italia, una portafortuna obbligato.

La grande mostra-mercato arriverà a Castelfranco Veneto, per la terza edizione, da venerdi 28 ottobre a lunedi 31 ottobre 2022 in Piazza Giorgione. L’orario di apertura degli stand sarà continuato, a partire dalle 9 del mattino fino a tarda sera (venerdi 28 dalle 17 in poi). Tutte le tappe di Regioni d’Europa – Mercato Internazionale, Come per tutte le tappe di Regioni d’Europa – Mercato Internazionale, progetto realizzato da Apeca Milano e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM, sono previsti visitatori da tutta la Regione.