Regioni d’Europa arriva a Castelfranco Veneto

Dopo l’incredibile successo dello scorso ottobre, Regioni d’Europa torna per la seconda volta a distanza di pochi mesi a Castelfranco Veneto. L’appuntamento con la maxi mostra-mercato dedicata al cibo e all’artigianato europei è per il fine settimana del 22-23-24-25 aprile. Ottanta botteghe sparse per il centro cittadino per scoprire i prodotti del territorio europeo e i suoi protagonisti, dall’Italia al Belgio, dalla Spagna alla Francia, e poi Germania, Irlanda, Lussemburgo, attraverso tutto il Continente. Le porte apriranno alle ore 9 di venerdì 22 aprile e chiuderanno solo alla mezzanotte di lunedì 25 aprile, per festeggiare tutti insieme un Anniversario della Liberazione diverso dal solito. Regioni d’Europa è un evento itinerante: arriverà a Castelfranco Veneto dopo essere passato, solo nei primi mesi di quest’anno, da Vimercate, Montebelluna, Reggio Emilia e Genova. Seguiranno altri dieci appuntamenti fino all’estate 2022.

Come raggiungere Regioni d’Europa

Regioni d’Europa a Castelfranco Veneto sarà in Piazza Giorgione, cuore della città e luogo tradizionale del mercato e a soli 15 minuti a piedi dalla stazione (percorrendo Borgo Piave e Corso 29 Aprile, arriverete direttamente nella piazza).

Le botteghe che si trovano nel Mercato

Sulle bancarelle di Regioni d’Europa troverete street food, pietanze tradizionali, bigiotteria, tessuti, incensi, prodotti per la casa e per la cosmesi, ma anche materiale tecnico per la montagna, abbigliamento, bevande alcoliche e non.

Un’occasione per visitare Castelfranco Veneto

Regioni d’Europa è anche un’occasione per visitare Castelfranco Veneto ed esplorare il suo borgo storico racchiuso da mura medievali. Nota per aver dato i natali al pittore Giorgione nel ‘500, potreste iniziare la vostra visita proprio dal Museo Casa Giorgione, in Piazza San Liberale, per capire come l’artista influenzò lo sviluppo della città. Ma date un’occhiata anche alla famosa Torre Civica, al Parco di Villa Bolasco, recentemente ritornato al suo antico splendore, al Duomo cittadino con la sua Pala del Giorgione e al Teatro Accademico, considerato tra i teatri più belli del Veneto.

Regioni d’Europa è un progetto realizzato da Apeca e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM.