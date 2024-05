Regioni d'Europa - Mercati Internazionali - Montebelluna 2024

Benvenuti a Regioni d'Europa: Il Viaggio Culinario ed Artigianale che Non Puoi Perderti!

Siete pronti per un'avventura culinaria e artigianale unica nel suo genere?

Non perdete la nostra tappa a Montebelluna, dal 16 al 19 maggio, in Piazza Negrelli!

Gusto Internazionale, Tradizione Locale

Scopri i sapori autentici di tutta Europa senza lasciare l'Italia! Da delizie culinarie internazionali a prelibatezze artigianali, ogni stand è un viaggio attraverso le regioni europee. Che tu voglia assaggiare street food esotico o scoprire le meraviglie dell'artigianato tradizionale, c'è qualcosa per tutti!

Esplora il Meglio dell'Artigianato Europeo

Non solo cibo, ma anche arte e mestieri! Scopri i tesori unici provenienti da tutta Europa, dalle ceramiche ai gioielli, dai tessuti alle sculture. Troverai creazioni artigianali che ti affascineranno e ti incanteranno!

Dettagli dell'Evento:

Data: 16 maggio - 19 maggio, dalle 9:00 alle 24.00

Luogo: Piazza Selese, Piazza Marconi, Piazza Negrelli, Piazza d'Annunzio, Montebelluna (TV)

Unisciti a Noi in Questa Straordinaria Avventura!

Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica a Regioni d'Europa, e segui il nostro calendario ufficiale per non perdere nessuna tappa.

Ti aspettiamo a Montebelluna per quattro giorni indimenticabili!