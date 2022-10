"Regioni d’Europa": la la mostra-mercato sullo street food arriva a Montebelluna

Dopo il successo della prima edizione primaverile, torna a Montebelluna dal 13 al 16 ottobre la mostra-mercato che porta al centro tutti i gusti dei migliori cibi. Regioni d’Europa è un progetto realizzato da Apeca e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM. Nelle tre piazze centrali - piazza Selese, piazza Marconi e piazza Negrelli - sarà possibile divertirsi gustando tutte le novità del migliore street food, dalle 16:00 di giovedì 13, fino alla mezzanotte di domenica 16 ottobre. Le persone potranno immergersi in una tre giorni dedicata a pietanze provenienti da tutta Europa, vini e bevande incluse.

L’ingresso ai tre giorni è rigorosamente libero, come vuole la tradizione di Regioni d’Europa, un viaggio fatto di gusto e sapore, che intrattiene e diverte i comuni del nord e del centro Italia. Chi vuole visitare la fiera può scoprire tutte le novità trovando tante botteghe ed espositori di ampio valore e scelta. Commenta il sindaco, Adalberto Bordin: “Malgrado il meteo sfavorevole della prima edizione primaverile, l’affluenza di pubblico e visitatori è stata davvero eccezionale, motivo per il quale abbiamo voluto riproporre Regioni d’Europa anche per l’autunno confidando in un tempo migliore. Il format, collaudato in altre città, a Montebelluna assume anche un significato ulteriore, essendo la Città vocata storicamente al mercato come più volte abbiamo avuto modo di sottolineare in questi ultimi mesi in concomitanza con le celebrazioni dei 150 anni della Città nata proprio con il trasferimento del mercato dal Colle al piano. Con questa manifestazione Montebelluna si conferma città di incontri, di eventi e di scambio, ma anche luogo attraverso il quale potersi mettere in relazione per scoprire tradizioni e sapori diversi in una sorta di viaggio attraverso paesi lontani”.

Quali stand e botteghe sono all’interno del mercato

All’interno della mostra-mercato sarà possibile gustare i sapori della pasticceria internazionale, conoscere i cibi di tutt’Europa, sia di tipo dolce che di tipo salato. Insomma, un tour a 360 gradi che mette al centro l’intrattenimento.

Come arrivare a Regioni d’Europa

Piazza Selese, come anche Piazza Marconi e Piazza Negrelli, è nel cuore di Montebelluna, a pochi minuti dal Parco Manin. Per raggiungere Regioni D’Europa, quindi, non serve altro che recarsi in pieno centro storico, dove l’ampio spazio consente un passeggiamento tranquillo tra le botteghe di tutta la mostra-mercato. È possibile arrivare anche utilizzando gli autobus che percorrono Corso Mazzini, e che si fermano nei pressi del Parco Manin.