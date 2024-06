Regioni d'Europa - Scozia in tour

Orario non disponibile

Quando Dal 14/06/2024 al 16/06/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Vittorio Veneto

?????? ?? ????

in occasione dell'evento ??????? ?'?????? & ??????? ??????????????

VITTORIO VENETO - 14/15/16 GIUGNO 2024

Il tour del nostro stand scozzese arriva a VITTORIO VENETO in occasione di Regioni d’Europa, la maxi mostra-mercato itinerante dedicata al cibo e all’artigianato.

Di cosa si tratta esattamente? Quaranta selezionate botteghe saranno sparse nel cuore della città e daranno ai visitatori la possibilità di scoprire i prodotti del territorio europeo e i suoi protagonisti, come Belgio, Austria, Spagna, Francia, Germania e tanto altro.

Vi aspettiamo allo stand della SCOZIA con birra, whisky, cappelli, sciarpe, shortbread, harris tweed, Irn bru, kilt e tanto divertimento!

Il mercato rimarrà aperto ogni giorno dalle 9 a mezzanotte, sempre a ingresso gratuito.