Regioni d’Europa arriva a Valdobbiadene

Oltre 40 espositori internazionali si daranno appuntamento per l’atteso evento Regioni d’Europa che si svolgerà in Piazza Marconi dal 15 al 18 giugno, garantendo uno straordinario weekend all’insegna di artigianato e street food di qualità.

Cibo di strada sicuramente protagonista ad esempio con la paella e il churros dalla Spagna, la pita gyros dalla Grecia, la griglieria dalla Toscana, le prelibatezze della Liguria, lo gnocco fritto dall’Emilia, la tradizione enogastronomica siciliana, i dolci pugliesi e tante altre specialità a cui non si potrà rinunciare facilmente. Da non dimenticare anche le delegazioni ospiti della kermesse come Argentina, Messico e Brasile, che con le loro cucine non passeranno inosservate e saranno certamente prese d’assalto dai tanti visitatori. Una carovana che ha attraversando tutto il Nord Italia, portando nei centri storici artigianato e prelibatezze di altissima qualità, risultato di un’attenta e lunga selezione degli espositori internazionali. Recente il successo ottenuto con la tappa di Treviso, con un’invasione di migliaia di visitatori.

Come per le altre tappe, la delegazione scozzese promette di dare il suo contributo anche a Valdobbiadene. Sabato pomeriggio prevista un’esibizione imperdibile di due band italiane di cornamuse scozzesi. Orobian pipe band e Cateaters pipe band allieteranno i visitatori intonando diverse musiche scozzesi. Momento insolito e sicuramente da vivere, che completerà l’offerta di prodotti davvero completa e di qualità. Nell’area allestita infatti troveranno spazio i tanti prodotti dell’artigianato e della cultura scozzese. La birra artigianale, con il più antico birrificio scozzese, ma anche il sidro di mele, prodotto molto apprezzato in Veneto. Da segnalare una selezione di whisky, dai classici blended ai più blasonati single malt, accompagnati dai biscotti shortbreads.

Le bancarelle interanzionali di Regioni d’Europa verranno allestite dal 15 giungo al 18 giugno in Piazza Marconi. Si tratta di un progetto realizzato da Apeca, Prisma, Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM. L’evento ad ingresso gratuito ed orario continuato avrà inizio tutti i giorni a partire dalle ore 10:00 per concludersi poi in tarda serata.