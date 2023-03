La relazione con l’anziano: tre incontri conoscitivi per intraprendere un percorso di assistenza

Sei interessato/a ad intraprendere un percorso per prestare assistenza agli anziani ma non hai esperienza? Il Comune di Altivole organizza tre incontri conoscitivi gratuiti su tematiche relative alla relazione con gli anziani che si terranno presso lo Spazio Giovani del Centro Sociale (via Roma 21) giovedì 9, 16 e 23 marzo dalle ore 9 alle 11. Saranno trattati questi argomenti: relazione con l’anziano e familiari; l’igiene personale; come spostarlo e cura della casa. Ingresso libero. Consigliata la prenotazione telefonando allo 0423918373.