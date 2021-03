"Reloading the Collection": Imago Mundi dialoga con l'arista Maripol

Giovedì 11 marzo alle 18.30 la Fondazione Imago Mundi invita a un incontro davvero speciale sui suoi canali social Facebook e Instagram con Maripol che, in diretta dagli Stati Uniti, dialogherà con il curatore Nicolas Vamvouklis. Custode della “club culture” dei mitici anni ’80 di New York, artista-fotografa (indimenticabili i suoi ritratti scattati con la Polaroid ai protagonisti di uno dei momenti più vivaci di tutta l’arte contemporanea: Jean-Michel Basquiat, Deborah Harry, Keith Haring o Andy Warhol, a esempio), ha esposto i suoi lavori nei più prestigiosi musei di tutto il mondo, dal MoMA P.S.1 alla Fondation Cartier, dal Brooklyn Museum, al Musée d'Art Moderne a Parigi, dal Guggenheim Bilbao fino alla National Gallery of Victoria di Melbourne.

Le foto di Maripol sono state pubblicate sulle più importanti riviste e pubblicazioni d'arte e l’artista ha anche collaborato con importanti case di moda, più recentemente con Maria Grazia Chiuri per Christian Dior. L’incontro con Maripol, che Imago Mundi Collection ha coinvolto nel suo catalogo USA, è una nuova puntata della rubrica "Reloading the Collection" proposta settimanalmente dal palinsesto online dalla Fondazione Imago Mundi.