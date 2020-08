Ren Ashfiled arriva in concerto all'Inverness Pub

Ren Ashfield alla voce e Erik Dalla Lana alla chitarra compongono questo dinamico duo. Sia Ren che Erik vengono da molti anni di esperienza avendo suonato insieme nei Renegades Cosmic Storm e in varie altre band rock Italiane.

Nel 2019 Ren decide di creare un mini progetto, l’essenziale, per poter suonare i brani Evergreen dei favolosi anni '60 70 e '80, interpretando artisti come i Stones, Hendrix, Dylan e molti altri. L'inconfondibile voce e lo stile britannico di Ren e la chitarra ipnotica di Erik vi accompagneranno in un viaggio indimenticabile attraverso i percorsi magici e gli splendidi suoni del miglior Rock Anglo-Americano, del blues e della musica popolare.

Gallery