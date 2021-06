Nuovo Museo Salce, due visite guidate con Renato Casaro

Il Nuovo Salce in Santa Margherita comincia a svelare la propria filosofia: non solo luogo di conservazione di 50mila preziosi manifesti e sede di esposizioni temporanee ma anche un innovativo polo culturale, dove è piacevole incontrarsi intorno a proposte particolari, curiose, mai banali. Una scelta fortemente voluta dal direttore dei Musei statali del Veneto, Daniele Ferrara, in accordo con Chiara Matteazzi, che del nuovo Salce è l’artefice.

Venerdì 18 e sabato 19 giugno al Nuovo Salce in Santa Margherita, sarà possibile conoscere e incontrare Renato Casaro, l’ultimo dei grandi cartellonisti del cinema. Non solo: il grande artista trevigiano accompagnerà alle 17 i presenti in una visita alla sezione della sua mostra allestita a Santa Margherita. Sarà un'occasione unica per ascoltare i ricordi, gli aneddoti, le storie dei set cinematografici di quel mondo del cinema tra Cinecittà ed Hollywood in cui il Maestro è stato a lungo di casa. Così come sarà interessante capire, dalla sua diretta esperienza, come vengono concepiti, abbozzati, vagliati e definiti quei cartelloni che con le loro potenti immagini hanno fortemente contribuito al fascino del cinema nel mondo.

Dopo la vista guidata, Renato Casaro resterà al nuovo Salce per incontrare il pubblico e per firmare il catalogo della mostra, un’opera monumentale e bellissima, edita da Grafiche Antiga in doppia versione, italiano ed inglese e con ben 3 differenti copertine. A ricordare come anche per i film cui ha collaborato Casaro spesso venissero creati manifesti diversi per la medesima pellicola: uno per le prime della nelle grandi città, uno per le proiezioni in provincia e, ancora, altri per i diversi Paesi in cui quella pellicola circolava. Un “dietro le porte” del cinema, assolutamente affascinante e a molti del tutto ignoto. Per partecipare a questi due eventi davvero speciali è sufficiente acquistare il biglietto di ingresso alla mostra.