Requiem - meditazione concerto contro le guerre

L'Orchestra Asclepio - Medici per la musica ed il Coro della Cappella musicale di Sant'Antonio di Padova eseguiranno il Requiem in Re minore di W.A.Mozart a sostegno del progetto Ucraina dell'associazione umanitaria CUAMM medici con l'Africa.



Il concerto sarà preceduto da una suggestiva meditazione a lume di candela durante la quale la celebre "Lacrimosa" verrà straziata da suoni di guerra e conclusa dal poeta Ungaretti in memoria delle vittime di ogni guerra.



Evento patrocinato dal Comune di Treviso