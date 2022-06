Una panchina bianca per non dimenticare e per riflettere

Domenica 26 giugno alle ore 11.45, subito dopo la Santa Messa che sarà celebrata presso la chiesa parrcchiale di Resana in memoria delle vittime sul lavoro, sarà inaugurata una panchina bianca appositamente preparata per ricordare le vittime sul lavoro e per essere da monito per un lavoro che sia sicuro! «Stop alle cosiddette morti bianche - ha detto il sindaco Stefano Bosa - nel nostro comune purtroppo abbiamo vissuto anche recentemente di queste tragedie e, per quanto possibile, bisogna continuare a sottolineare l'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro!».