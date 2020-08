Combinazioni Festival punta sul legno: ecco il concerto "Resina"

Concerto all'alba con Emanuele Via & Charlie T



L’odore del legno vecchio, del pianoforte, del violino, del violoncello, del contrabbasso e dell’arpa. Chi lavora il legno lo chiama essenza. Note, silenzi, respiri, scricchiolii, fruscii, imperfezioni. Graffi, carezze, pizzichi. Liscio e ruvido, lucido e opaco. Polvere nelle insenature, corde molli e dure, calli, facce tese, muscoli che si scaldano, tendini che si rilassano. Abbiamo messo tutto questo in musiche fatte col legno che sa di resina.



Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@combinazionifestival.it o 3454813756 / 3493364301 / 3488680090



In caso di maltempo, il concerto si terrà alle ore 8.30 presso il teatro Binotto a villa Pisani.



Gli Emanuele Via & Charlie T nascono dall’incontro del pianista Emanuele Via (membro degli Eugenio in Via Di Gioia) con il quartetto Charlie T composto da Matteo Mandurrino (violino), Chiara Di Benedetto (violoncello), Fortunato D’Ascola (contrabbasso) e Antonella De Franco (arpa). Resina è il loro primo album.

Gallery