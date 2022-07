Restival 2022: 11 giorni di musica live, artisti di strada, espositori e proposte food

Restival, il Festival della Restera di Casale sul Sile, scalda i motori e si prepara al decollo. La location si riconferma il parco delle Vecchie Pioppe, un’area verde di 5.000 mq facilmente raggiungibile a piedi dal centro cittadino. Tanti gli appuntamenti in calendario, tra performance musicali, circo e cabaret da godere nell’ “Arena” con posti a sedere o a distanza con il maxischermo. A condire l’intrattenimento sono numerosissime e gustose le proposte food affidate a stand enogastronomici selezionati, la “Piazza del Gusto”, ma ci sarà anche la possibilità di scoprire nella “Via Mercato e Mestieri” gli stand espositivi degli artigiani locali, decine di creativi all’opera tra specialità e curiosità. Restival si conferma così una grande festa per tutti i trevigiani, pronto a offrire divertimento e gusto a un pubblico di tutte le età, dai giovani alle famiglie.

“11 giorni di festival, 54 artisti sul palco e oltre 50 espositori: Restival 2022 è pronto a partire anche quest’anno e a offrire occasioni d’incontro e di svago, ma senza abbassare la guardia in termini di sicurezza – spiegano gli organizzatori –. Noi ci siamo con tutto il nostro impegno per garantire, come sempre, di vivere con serenità il Festival della Restera e non vediamo l’ora di rivedere il nostro pubblico. Siamo certi che tutti i visitatori collaboreranno affinché gli eventi si svolgano nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, consapevoli della situazione in corso ma anche desiderosi di godere di un festival che anche quest’anno è ricco di proposte.”

Il programma

Venerdì 22 luglio

Ore 18.30 - DJ SET con Axel Woodpecker

Music selection: Northern Soul Funky

Ore 21 - JACKSON LIVE

Jackson Live porta in scena un incredibile tributo live a Michael Jackson: in un unico show una band di musicisti professionisti di grande esperienza, un corpo di ballo formato da performer straordinari e soprattutto il talentuoso e giovanissimo Andrea Imparato, autentico impersonator di Michael Jackson.

Ingresso gratuito.

Sabato 23 luglio

Ore 18.30 - DJ SET con Max Balbi

Music selection: House Classic Chillout Deep

Ore 21 - I MASA e DIPLOMATICO E IL COLLETTIVO NINCO NANCO

I Masa. Direttamente da Italia's Got Talent, il duo di "moltistrumentisti" reinterpreta le hit più famose, dalla musica pop alla classica, dall’hard rock alla demenziale, dalle colonne sonore fino ai loro pezzi originali, in un caleidoscopio di generi e arrangiamenti, per uno spettacolo live con più di 20 strumenti musicali differenti.

Diplomatico e il collettivo Ninco Nanco . Band di eclettici musicisti nata a Venezia, che mette in musica i pensieri e le parole del "Diplomatico" Francesco Scatigna, cantautore salentino frontman del gruppo. Musica libera e sfrenata dalle osterie dimenticate tra l’acqua alta e la nostalgica bellezza di Venezia.

Ingresso gratuito.

Domenica 24 luglio

Ore 19 - NANIROSSI e CIRCO PACCO

Nanirossi. Spettacolo “tout public” dai caratteri tipici dell’arte di strada: sarete rapiti dalle evoluzioni e dalla comicità di Rodrigo e Josephina, che sapranno coinvolgervi con la loro semplicità e stupirvi con le loro acrobazie e i virtusismi di giocoleria. Nanirossi show regala emozioni e risate a chiunque si lasci trasportare nel fantastico mondo di questi due piccoli-grandi artisti.

Circo Pacco. Visual comedy e cialtronerie di arte varia: clown, teatro fisico, magia comica, giocoleria e acrobat. Circo Pacco nasce nel 2012 dall’incontro tra Alessandro Galletti e Francesco Garuti durante gli anni di formazione all’Atelier Teatro Fisico di Philip Radice a Torino. Sul palco di Restival Circo Pacco portano uno spettacolo incredibilmente privo di serietà.

Ore 21 – THE FOOLS WHO DREAM

Danza, musical e cabaret si intrecciano in uno spettacolo originale e coinvolgente: "The Fools Who Dream", I Folli che sognano, è una performance teatrale che cattura lo spettatore e lo conduce in un luogo in cui spazio e tempo si trasformano in energia. Regia di Teresa Turola.

Ingresso gratuito.

Lunedì 25 luglio

Ore 18.30 - DJ SET con Ivan Trevisan

Music selection: Acid Jazz Nu Jazz HipHop R&B

Ore 21 – PINK SONIC

Nati nel 2011 per volontà di Francesco Pavananda, i Pink Sonic con il loro show sono riconosciuti dalla critica come il miglior tributo ai Pink Floyd a livello europeo. Sul palco di Restival un'autentica Pink Floyd Experience.

Ingresso 5€.

Martedì 26 luglio

Ore 18.30 - DJ SET con Max Balbi

Music selection: House Classic Chillout Deep

Ore 21 – MAX ANGIONI

Max Angioni è un astro nascente della comicità italiana: comasco, classe 1990, nel 2021 partecipa a Italia’s Got Talent ed è nel cast di Zelig C-Lab su Comedy Central.

Affianca Giorgio Panariello e Marco Giallini in "Lui è peggio di me" su Rai3 e partecipa a Zelig su Canale 5 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Nel 2022 entra nella casa di LOL – Chi ride è fuori (stagione 2) su Amazon Prime, affianca Teo Mammuccari e Belen a Le Iene e ad aprile parte il suo primo tour nazionale con lo spettacolo Miracolato, scritto insieme ad Alessio Tagliento.

Ingresso 5€.

Mercoledì 27 luglio

Ore 18.30 - DJ SET con Axel Woodpecker

Music selection: 50/60's Swing Rock'N'Roll Rockabilly

Ore 21 – SASHA TORRISI + Special Guest: Enrico Ghedi (Timoria)

Sasha Torrisi è stato cantante dei Timoria dal 1997 al 2004 e con loro ha partecipato a Sanremo 2002 nella categoria Big. Ha vinto due dischi d’Oro ed uno di Platino e ha scritto canzoni per gli stessi Timoria, J-Ax (Articolo 31), Adriano Celentano ed altri artisti italiani. Ha realizzato tre album con Rezophonic, il collettivo di oltre 150 musicisti italiani uniti per promuovere la costruzione di pozzi d’acqua in Africa. Ha collaborato dal vivo con Vasco Rossi, Ligabue, U2, Skunk Anansie, Alanis Morissette e The Cramberries. Come solista ha all’attivo due album che hanno riscosso unanimi consensi: sul palco di Restival presenta l’ultimo album “Itaca”.

Ingresso 5€.

Giovedì 28 luglio

Ore 18.30 - DJ SET con Ivan Trevisan

Music selection: Acid Jazz Nu Jazz HipHop R&B

Ore 21 – RUMATERA

I Tosi de Campagna arrivano sul palco di Restival! I Rumatera sono un’eccezione più unica che rara nel panorama musicale italiano. I ragazzi, tutti dalla provincia di Venezia, sono stati in grado di unire le tradizioni della propria terra e l’uso del dialetto alla lezione punkrock della scuola californiana degli anni ’90. Dopo più di dieci anni di attività, con più di 500 concerti alle spalle, sei dischi e una serie televisiva da protagonisti (The Italian Dream), i Rumatera tornano a Casale sul Sile!

Ingresso 5€.

Venerdì 29 luglio

Ore 21 – RADIO PETERPAN 90210

Radio Piterpan arriva a Restival con Piterpan 90210, il suono degli anni 90 e 2000 con i DJs Marco Baxo e Lady Helen!

Ingresso gratuito.

Sabato 30 luglio

Ore 18.30 - DJ SET con Axel Woodpecker

Music selection: NewWave PunkRock

Ore 21 – SHANDON + THE SLURMIES

Shandon. Guidati sin dalla prima ora dal cantante e frontman Olly Riva, gli Shandon sono una vera istituzione della musica ska/punk rock italiana e hanno contribuito in maniera indelebile a scriverne la storia e marcarne la direzione.

The Slurmies. Il progetto The Slurmies nasce a Montecchio Maggiore (VI) nell’agosto del 2017, dalle ceneri della band punk-rock The Vaseliners. Tra i loro tantissimi concerti live aprono anche band importanti come Derozer, Impossibili, Giuda e Regarde. Sounds like: Screeching Weasel, The Queers, Lillingtons, Teenage Bottlerocket, Dee Cracks.

Ingresso gratuito.

Domenica 31 luglio

Ore 18.30 - DJ SET con Ivan Trevisan

Music selection: AfroFunk Latin Brasilian ElectroBeat

Ore 21 – CORES DA BAHIA + MEN ON THE MOON

Cores de Bahia. La compagnia internazionale "Cores da Bahia" porta sul palco di Restival uno spettacolo all’insegna dell’arte circense mescolata con la tradizione brasiliana fatta di danze, costumi e colori. Acrobati, ballerine e contorsionisti provenienti dalle migliori scuole del Brasile vi accompagneranno in un coinvolgente viaggio dal ritmo esotico: pronti per rimanere incantati?

Men on the moon. I Men on the Moon sono una italian folk band che rivisita i migliori brani del pop e del rock internazionale mescolando un'attitudine musicale contemporanea a suoni acustici tradizionali: mandolino, banjo, fisarmonica e ukulele.

A Restival porteranno brani di The Beatles, Tears for Fears, Dead or Alive, The Cure, Michael Jackson, Talking Heads, David Bowie, Mumford and sons, The lumineers, Brooke Fraser, Avicii, George Ezra, artisti diversi tra loro uniti dal loro inconfondibile sound. L'energia coinvolgente è la loro arma vincente.

Ingresso gratuito.

Lunedì 1 agosto

Ore 18.30 - DJ SET con Teste Scalze

Music selection: ElectroFunky Discomusic

Ore 21 – HAVANA CLUB

Gli Havana Club nascono a Padova nel 2001: 20 anni di palcoscenico che hanno portato la band ad essere considerata uno dei migliori tributi a Vasco Rossi nel panorama nazionale. Dal Vasco moderno, che regala allo spettatore un live ricco di emozioni, senza dimenticare la storia del "Blasco" e i brani che lo hanno consacrato re degli stadi italiani.

Ingresso gratuito.

Restival aprirà al pubblico alle 18.30.