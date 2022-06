Aperitivo con passeggiata al lago di Revine

? Buongiorno amici ! Come ben sapete, Oj Eventi Single punta esclusivamente a creare vere occasioni di conoscenza! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single sono garantiti ma ci piace anche farvi “sentire a casa” e a vostro agio, grazie alla presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!



?? Eccoci dunque, con un’altra emozionante esperienza insieme!



Come funziona?

? Ecco il nostro evento per trascorrere una bella serata di primavera in compagnia. Ci troveremo alle ore 17.00 al Bar Fela, di Revine Lago. All’arrivo la nostra tour leader contribuirà subito alle presentazioni per poi iniziare la nostra passeggiata lungo lago. Dopo una passeggiata di circa un’ora gusteremo un ottimo aperitivo in compagnia. Ecco l’occasione giusta per allargare la propria rete di conoscenze ed amicizie.



Vi aspettiamo con il gruppo di Oj Eventi Single!