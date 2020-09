Il Comune di Revine Lago riporta la musica nel cuore della Vallata

La musica torna a dare speranza dopo la quiete dell’estate. Il Comune di Revine-Lago organizza due incontri legati al mondo della musica. Il primo appuntamento sarà il 4 settembre a partire dalle 21:00 presso l’Auditorium dell'incontro della Scuola Primaria G.Mazzini di Via Celle 6, Revine-Lago. Il successivo si svolgerà il 2 ottobre, del gruppo TrioGliceridi, dal titolo Dal Barocco al Contemporaneo. Il concerto di questo weekend sarà un viaggio attraverso diversi e particolari generi musicali come il pop, il rhythm and blues, fino al jazz.

«Mai come oggi - commenta Enrica Bacchia - si avverte l'urgenza di dare un segnale di ripresa a tutte le attività che hanno da sempre caratterizzato la vita industriosa e intraprendente delle Comunità della Vallata. Si fa viva la necessità di un grande recupero emozionale che possa coinvolgere tutti perché crediamo insieme agli artisti che solo una mente serena può reagire al meglio e rimettersi in cammino rinvigorita e propositiva. In questo la musica è per eccellenza il veicolo prediletto di equilibrio psichico e distensione mentale, di rassicurazione e fiducia in quanto capace di consolidare il senso di appartenenza a una comunità». Con queste le parole la cantante racconta lo stimolo di portare il Trio all'auditorium per la particolare esibizione del loro repertorio.

A portare lo spettacolo di musica mista è infatti il Revine Trio composto da Enrica Bacchia (voce e percussioni), Massimo Zemolin (chitarra a sette corde) e Luigi Vitale (vibrafono). Il trio vedrà la vivace rilettura dei più famosi brani del repertorio internazionale. “Da Mina a Gershwin”, questo il titolo dell'opera, che presenta un feeling perfetto tra libertà di interpretazione e senso ritmico, capace di trasportare tra le sue melodie il pubblico più eterogeneo grazie alla sonorità traboccante di emozioni fino a conquistare lo spettatore più esigente. Un appuntamento aperto a tutte le età che è possibile prenotare sulla pagina facebook dell’evento. L'ingresso sarà a offerta libera e si svolgerà secondo le norme covid-19.