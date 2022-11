Revine lago e l'arte casearia: visita con degustazione in latteria

Dal pittoresco borgo di Santa Maria un viaggio affascinante tra arte, natura e misteri. Passo dopo passo alla scoperta di un passato non molto lontano fatto di antiche credenze e superstizioni. Spesso la mente, nella solitudine dei boschi, era agitata dai ricordi dei racconti che fin dall’infanzia si erano sentiti più volte. E quando il silenzio veniva spezzato dal tonfo di un ramo o dal sibilare del vento, ecco che riaffioravano i singolari personaggi di quelle strane storie. Storie che oggi ci consentono di conoscere il folclore locale e di immergerci in quella che era la quotidianità di un tempo. Proseguiremo il nostro cammino sino al suggestivo Santuario San Francesco da Paola da cui si può godere di un panorama incantevole sulle placide acque dei Laghi di Revine e sui colli circostanti. Lungo il percorso, per chi lo desidera, sarà possibile partecipare ad una visita guidata con degustazione (facoltativa) in una latteria storica dove il casaro svelerà tutti i segreti del mondo del latte. Gran finale assaporando i formaggi del caseificio accompagnati da vino.

RITROVO: Revine Lago. Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.

DURATA: 9.15 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).

TARIFFE: 16 euro per gli adulti. 10 euro per i bambini e i ragazzi dai 6 fino ai 14 anni.

Visita guidata con degustazione in latteria (facoltativa): 15 euro a persona.

LUNGHEZZA: 7 chilometri

DIFFICOLTÀ: facile

DISLIVELLO: 280 metri

EQUIPAGGIAMENTO: abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona, snack.

COME PARTECIPARE: la prenotazione è obbligatoria e va effettuata tramite il pulsante PRENOTA, non oltre 48 ore dall’inizio dell’evento, a questo link: https://bit.ly/3ShiYR0

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.

CONTATTI

www.beescover.com

hello@beescover.com

WhatsApp/tel.: +39 324 546 1686

MAGGIORI INFORMAZIONI: https://bit.ly/3ShiYR0