Non solo preistoria al Livelet: domenica è “Speciale Medioevo”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Un weekend tutto in collaborazione con il Museo Civico del Castello di Conegliano al Parco Archeologico Didattico del Livelet di Revine Lago. Si parte il pomeriggio di sabato 28 maggio con un laboratorio ispirato alla spada ritrovata sulle sponde dei laghi negli anni ’20 e ora conservata al museo coneglianese, e si continua domenica con una giornata interamente dedicata al Medioevo, con laboratori a tema.

Il Parco aprirà dunque le porte ai visitatori sabato alle ore 14.30. Alle 15 e alle 17.15 in programma le visite guidate alle palafitte, mentre alle 16.15 sarà la volta del laboratorio “La spada del Laghi”, che permetterà ai partecipanti di osservare da vicino la spada ritrovata sulle rive dei Laghi della Vallata e di imitarne la decorazione ancora visibile vicino all’elsa, creando un ciondolo da portare a casa.

Il programma domenicale, invece, prevede un vero e proprio tuffo nel Medioevo. Grazie alla collaborazione con il Museo Civico del Castello di Conegliano, sono in programma due speciali laboratori a tema medievale. Al mattino sarà possibile personalizzare una lettera miniata, mentre nel pomeriggio ogni partecipante creerà il proprio stemma personale, degno di un nobile casato.

Naturalmente durante tutto l’orario di apertura, dalle 10 alle 18, saranno attive le visite guidate alle palafitte. Nel corso della giornata inoltre si può usufruire dei tavoli picnic e barbecue, giocare al parco giochi oppure partire per una passeggiata nel Parco dei Laghi della Vallata o per raggiungere la Panchina Gigante 181.

Le attività del sabato sono su prenotazione, mentre la partecipazione alle visite guidate e ai laboratori domenicali va comunicata direttamente in cassa al momento dell’arrivo. La prenotazione è necessaria anche per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue, scrivendo in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonando allo 0438 21230.

Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.