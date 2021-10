Parco del Livelet: domenica 3 ottobre in famiglia tra visite e laboratori

Continuano gli appuntamenti autunnali per tutta la famiglia al Parco Didattico del Livelet di Revine Lago. Dopo l’escursione guidata lungo i laghi di questa mattina sulle tracce degli animali, in compagnia delle guide di NaturalMente Guide – che torneranno con altre uscite in programma per il 17 ottobre e il 7 novembre –, domani, domenica 3 ottobre, appuntamento al Livelet per una giornata a misura di grandi e piccoli, con visite guidate e laboratori.

Dalle 10 alle 18 sarà possibile fare un salto nella preistoria visitando il villaggio palafitticolo, mentre nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, è previsto un laboratorio per bambini e bambine dal titolo “Palafitte Collage”. La prenotazione delle visite guidate e dei laboratori avviene direttamente in cassa al momento dell’arrivo, mentre per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue a disposizione dei visitatori, è necessario scrivere alla mail segreteria@parcolivelet.it.

Il parco è aperto al pubblico nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Come da disposizioni vigenti, dal 6 agosto 2021 per accedere al Livelet è necessario che i visitatori di età superiore ai 12 anni esibiscano il Green Pass. Durante le visite guidate è obbligatorio indossare la mascherina dai 6 anni in su.

Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.