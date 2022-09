Domenica di natura e laboratori al Parco del Livelet

Indirizzo non disponibile

“Palafitte collage: progetta la tua casa preistorica”. Questo il titolo del curioso laboratorio pomeridiano dedicato ai più piccoli in programma domenica 11 settembre al parco Archeologico Didattico del Livelet, che inoltre vedrà per l’intera giornata, dalle ore 10 alle 18, gli archeologi guidare il pubblico alla scoperta della ricostruzione del villaggio palafitticolo e della vita preistorica fra i 6 mila e i 3500 anni fa.

A tema palafitte, il laboratorio – in programma dalle 14 alle 17 – permetterà ai partecipanti di realizzare un collage utilizzando materiali naturali e riciclati, nello spirito della sostenibilità ambientale. In questa coda d’estate il Livelet si conferma anche un angolo naturale ideale per rilassarsi, scoprire il contesto dei laghi della Vallata percorrendo il tracciato contrassegnato dai pannelli informativi e raggiungere la panchina gigante 181, svagarsi nel parco giochi vista lago, ma anche fare un picnic nell’area attrezzata con tavoli e barbecue.

La partecipazione alle visite guidate e al laboratorio va comunicata direttamente in cassa al momento dell’arrivo. La prenotazione è invece necessaria per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue, scrivendo in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonando allo 0438 21230.

Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.