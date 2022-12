A Revine la rassegna di Cinema d’Inverno dedicata ai centenari illustri

Indirizzo non disponibile

Venerdì 2 dicembre inaugura a Revine Lago la nuova Rassegna di Cinema d’Inverno dedicata ai centenari illustri. Commenta Massimo Magagnin, sindaco di Revine Lago: "Un’inedita Rassegna quella di quest’anno che il Comune di Revine Lago in collaborazione con Piattaforma Lago e l’Associazione Pro Loco ha deciso di proporre per rendere omaggio a Giuseppe Taffarel e Pier Paolo Pasolini, due grandi registi che hanno segnato la storia del cinema italiano, in occasione del centenario dalla loro nascita."

La prima serata, prevista per venerdì 2 dicembre alle ore 20:30 all’Auditorium dell’Incontro di Santa Maria sarà dedicata a Giuseppe Taffarel, originario della Città di Vittorio Veneto e vedrà la presenza della figlia del regista, Michela Taffarel e di due giovani registi anch’essi vittoriesi, Alberto Ceschin e Stefano Faraon che illustreranno il film sulla vita del regista da loro realizzato; e che al termine della proiezione risponderanno alle domande del pubblico.

A seguire verranno proiettati alcuni cortometraggi realizzati da Giuseppe Taffarel proprio nel nostro territorio. L’ultima serata, prevista per venerdì 9 dicembre, sarà dedicata al regista Pier Paolo Pasolini con la visione del celebre film Accattone. L'appuntamento dunque per venerdì 2 dicembre all'Auditorium dell'incontro di Santa Maria di Revine Lago. L'ingresso è gratuito.

Programma della rassegna

Venerdì 2 dicembre

proiezione del documentario:

GIUSEPPE TAFFAREL il realismo della memoria

Di Stefano Faraon e Alberto Ceschin, 2022

Venerdì 9 dicembre

ACCATTONE

di Pier Paolo Pasolini, 1961

All’Auditorium dell’incontro a Revine Lago_ore 20:30

Il documentario è stato prodotto in occasione della mostra "Insistenze - Giuseppe Taffarel", retrospettiva sull'attore, regista e sceneggiatore vittoriese" organizzata dal Comune di Vittorio Veneto dal 9 aprile al 10 luglio 2022 a Palazzo Todesco.

Il video è stato realizzato con l’intento di fornire uno sguardo critico, ma non asettico sulla figura autoriale di Giuseppe Taffarel. Quando in provincia si getta luce su una figura locale, spesso si rischia di evidenziare le pur legittime aderenze al territorio, trascurando la valenza universale della sua opera. Taffarel non è stato banalmente un vittoriese che "ce l'ha fatta", ma un abitante del mondo, che ha saputo raccontare ciò che conosceva, renderlo assoluto e, usando questo termine nel pieno del suo significato, renderlo utile, senza nostalgie né mistificazioni. I diversi protagonisti del dialogo che vedremo, dai familiari ai protagonisti dei suoi cortometraggi e agli esperti nei campi da lui esplorati, hanno dato il loro prezioso contributo. E lo hanno fatto ora rendendo omaggio all’uomo, ora sottolineando le peculiarità artistiche e umanistiche del cittadino, vittoriese e del mondo, Giuseppe Taffarel.

crediti

Promosso da Regione del Veneto

Organizzazione Comune di Vittorio Veneto

Regia di Alberto Ceschin e Stefano Faraon

Produzione I AM Comunicazione

Hanno partecipato (in ordine alfabetico)

Gianni Pais Becher, Viviana Carlet, Giuliano Da Ros, Cristina Giordan, Giovanni De Luca, Luana Fantini, Roberto Masiero, Mirco Melanco, Andrea Meneghelli, Alziro Molin, Carlo Montanaro, Flora Segat, Michela Taffarel, Mauro Varotto.