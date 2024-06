Alla ricerca degli stemmi - Visita guidata - Treviso urbs picta

Domenica 9 giugno alle ore 10.30 la Fondazione Benetton Studi Ricerche organizza una nuova visita guidata per bambini e famiglie alla scoperta degli stemmi affrescati sulle facciate delle case della Treviso città dipinta. Gli affreschi avevano infatti ruoli diversi, non solo decorativi, e in alcuni casi, come in quello degli stemmi, svolgevano il compito di raccontare l’origine o il nome dei proprietari delle case sulle quali venivano dipinti.

Nel corso della visita, i bambini potranno scoprire diverse tipologie di stemma, come quello accartocciato, quello a forma di scudo o ancora quello parlante, dotato cioè di un simbolo capace di richiamare con la sua immagine il nome della famiglia cui si riferiva, come il corno da pastore per “Casa Dal Corno”. Conosceranno lo stemma vescovile, quello della città di Treviso di epoca medievale, prima che venissero aggiunte le stelle che poi lo contraddistingueranno. Impareranno a riconoscere, inoltre, il Sole o Trigramma di San Bernardino, molto diffuso in città e spesso scambiato per uno stemma, ma in realtà simbolo devozionale dedicato a San Bernardino da Siena che, nella sua attività di predicatore, giunse a Treviso nel 1423.

L’itinerario proposto, attraverso il centro storico della città, si svilupperà dalla sede della Fondazione Benetton, in via Cornarotta, a piazza del Duomo, attraverso via Roggia, vicolo Dotti, piazza Tommassini e via Bianchetti.

I bambini saranno muniti di una scheda, con il disegno di alcuni decori che dovranno scovare negli affreschi, e con una mappa, dove potranno tracciare il percorso fatto, imparando in questo modo a orientarsi e a riconoscere elementi della città, come le mura e i corsi d’acqua. Sul retro del pieghevole, in un apposito spazio, ogni bambino potrà creare, a casa, un proprio stemma, secondo la propria fantasia.

La visita è a cura di Chiara Ciolfi, storica dell’arte, con la collaborazione di Rossella Riscica e Chiara Voltarel, curatrici del volume Treviso urbs picta. Facciate affrescate della città dal XIII al XXI secolo: conoscenza e futuro di un bene comune (Fondazione Benetton Studi Ricerche–Antiga) e della banca dati connessa.

Biglietto per la visita guidata: 15 euro a nucleo famigliare.

Età consigliata: bambini dai 6 agli 11 anni.

Prenotazioni obbligatorie: T 0422 5121 (lunedì–venerdì ore 9–13/ 14—17), info@culturae.srl