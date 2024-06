Ridatti una mossa 2024 - Meditazione sui cuori gemelli al parco

dal 19 giugno 2024 al 29 agosto 2024

torna nei parchi pubblici l'evento "RiDatti una mossa 2024"

con l'Associazione Shakti Pranic Healing di Treviso.

Tutti i mercoledì al Parco di Villa Margherita di Treviso con Raissa dalle 19:30 alle 20:30

Tutti i giovedì al Parco Urbano di Preganziol con Giovanna dalle 19:00 alle 20:00

verrà praticata la Meditazione sui Cuori Gemelli di Master Choa Kok Sui.



La Meditazione sui Cuori Gemelli è una tecnica di meditazione avanzata che attiva due importanti centri energetici: il chakra del cuore e il chakra della corona.

Il centro energetico del cuore è il sito delle emozioni superiori;

il centro energetico della corona è l'ingresso verso una più elevata consapevolezza spirituale.

Questa Meditazione è una forma di servizio alla terra di valore inestimabile, si inviano infatti benedizioni, aiutando ad armonizzare e guarire il pianeta con amorevole gentilezza, gioia, pace, buona volontà e guarigione.

La meditazione in gruppo potenzia le benedizioni che crescono in maniera esponenziale.



Per tutte le informazioni e il calendario consulta il sito:

https://www.aulss2.veneto.it/ridatti-una-mossa



Il progetto RiDatti una Mossa è promosso dal Servizio di Promozione della Salute,

per l’estate 2024 e propone un programma estivo di attività motoria occasionale,

con lezioni gratuite per tutti offerte dalle associazioni sportive del territorio



La tessera assicurativa obbligatoria, ha un costo di € 10 una tantum per tutta la durata dell’evento e ti permetterà di partecipare a tutte le attività proposte in tutti i comuni aderenti.