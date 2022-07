Wonderwalla Festival, “Le Avventure di Pinocchio” trascritto da 930 volontari

“Ripartire dalla strada, ripartire dalla bellezza”: è questo il motto che sintetizza lo spirito della prima edizione del Wonderwalla Festival che si svolgerà dal 6 al 25 luglio a Vallà di Riese Pio X. Aprirà già da lunedì prossimo 4 luglio il “cantiere” de “La Collettiva-Il murale di tutti” un progetto che nasce dalla volontà di coinvolgimento di tutta la cittadinanza. L’intero testo de “Le Avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi verrà trascritto da 930 volontari ciascuno con la propria calligrafia e il proprio stile sul muro di 50 metri che costeggia la Scuola Primaria di Vallà (via E. Toti). Una vera e propria opera “collettiva” che intende riaffermare che l’arte e il cambiamento partono dalla volontà di tutti. La scelta del soggetto è ricaduta su “Le Avventure di Pinocchio”, un’opera che unisce le generazioni presente nel cuore degli adulti quanto dei più piccoli, sempre ricca di insegnamenti e spunti di riflessione qualunque sia l’età in cui la si legge (o rilegge). Il testo è stato suddiviso in 930 parti quanti saranno i volontari che lo trascriveranno con propria calligrafia utilizzando un marker speciale da writer. Si lavorerà a turni ogni sera dalle 18.00 alle 21.00 fino al 16 luglio sotto la supervisione dei volontari del Collettivo Boccaverta, promotore del Festival Wonderwalla grazie alla collaborazione e con il patrocinio del Comune di Riese Pio X. Sono già in molti ad essersi messi in lista per contribuire all’opera. Se interessati a partecipare alla realizzazione del murale rivolgersi al 3398402090 (Daniela).

IL CALENDARIO DEL WONDERWALLA FESTIVAL

Wonderwalla prenderà il via mercoledì 6 luglio alle ore 21.00 a Villa Cecconi con la proiezione del film “Accattone” di Pier Paolo Pasolini, a cui seguirà l’intervento del Prof. Fabio Andreazza, docente di storia del cinema presso l’Università di Chieti- Pescara. Il racconto su Pier Paolo Pasolini si ricollega al soggetto del murale realizzato dalla street-artist Vera Bugatti in via Ca’ Amata. Ingresso libero.

Giovedì 7 luglio dalle ore 21.00 sempre Villa Cecconi farà da cornice all’incontro dal titolo “Il caso Borgo Universo: la cultura come motore della crescita e della rinascita economica di un’area”. La serata vedrà protagonista il sindaco di Aielli Enzo Di Natale, che racconterà come un piccolo paese arroccato sui monti dell’Abruzzo possa rinascere proprio grazie all’arte diventando un luogo attrattivo a livello internazionale. Modererà

l’incontro la giornalista Rossana Santolin. Ingresso libero.

Venerdì 8 luglio alle ore 21.00 Villa Cecconi ospiterà una serata dedicata ad Antonio Canova nel duecentesimo anno della morte dell’artista che verrà raccontato da Gian Pietro Favaro, già presidente della Fondazione Canova. Il talk si alternerà a momenti di musica curati dal chitarrista Alberto Mesirica. A seguire, dalle ore 22.45, dj set con Soundcek. Ingresso libero.Sabato 9 luglio dalle 10.00 fino a sera in via E. Toti (area ex-ecocentro) sarà la volta di Wonderwalla Jam! Un evento di “live-painting” che coinvolgerà 13 artisti di 4 generazioni diverse. Artisti del calibro di Boogie, Orion e Joys, appartenenti alla crew EAD - pioneri del graffitismo in Italia - realizzeranno contemporaneamente sullo stesso muro un’opera che racconterà l’evoluzione del mondo dei graffiti in Veneto nel corso degli anni.

Domenica 10 luglio a partire dalle 18.00 in calendario i tour guidati dei murales con partenza presso Berto Osteria in via Molino di Ferro 5A. La partecipazione è gratuita e su prenotazione obbligatoria al 338 6128926. Sempre domenica, dalle ore 21.00, in Villa Cecconi andrà in scena lo spettacolo “Liberaci dal male” di e con Giuliana Musso e Mirko Artuso che si inserisce nella rassegna di Centorizzonti Estate 2022 (www.echidnacultura.it). Una serata fra letture, monologhi e dialoghi per celebrare i cento anni dalla nascita di Luigi Meneghello, una delle voci più alte della cultura italiana del secondo Novecento. In caso di pioggia l’evento si terrà a Casa Riese in via Don Gnocchi 5 a Riese Pio X. Ingresso: 12 euro intero, 10 euro per i residenti. Ingresso libero fino a 14 anni.

Lunedì 11 luglio alle ore 21.00 il ritrovo sarà di fronte alla Scuola Primaria di Vallà di Riese in via E. Toti. “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi verrà narrata dai burattini di Marco Randellini e Maura Invitti. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà a Casa Riese. L’evento rientra nel Circuito Minifest di Opera Estate (www.operaestate.it). Ingresso: 1 euro.

IL NONO MURALE DI AGOSTINO IACURCI

A coronamento del mese di Wonderwalla, Vallà si arricchirà di un’altra opera. Dal 20 al 25 luglio l’artista romano Agostino Iacurci, fra gli street-artist italiani più acclamati, firmerà la nona parete del progetto The Walla.

IL PROGETTO THE WALLA

The Walla è un progetto di rigenerazione urbana partecipata partito a maggio 2021 su iniziativa del collettivo BocaVerta formato da un gruppo di persone attive nel panorama culturale della Castellana, in collaborazione con il Comune di Riese Pio X e con il patrocinio della Regione Veneto e della Provincia di Treviso. The Wallà mira a restituire nuova linfa al tessuto culturale, sociale ed economico di Vallà attraverso il linguaggio schietto e moderno della street-art. Ecco che nell’ultimo anno Vallà si è colorata delle opere di artisti di fama internazionale come Ericailcane, Kraser, Zed1, Zentequerente, Tony Gallo, Vera Bugatti e Alessandra Carloni.