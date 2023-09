2° Festival della Cultura Sportiva Femminile - La Riforma dello sport

La riforma dello sport ha scatenato molti interrogativi, creando preoccupazione e confusione nelle società. Prende il via il Festival della Cultura Sportiva Femminile con un incontro dedicato proprio a questi temi. Affronteremo in modo concreto e positivo diversi aspetti della normativa per offrire alcuni chiarimenti e dare suggerimenti utili a gestire questa transizione. Ne parleremo con l’avvocato Leo Bassi, manager sportivo che affianca diverse importanti società; il commercialista Marco Fanizzi, dirigente CSAIN esperto della riforma. Con l’introduzione del delegato CONI provinciale Mario Sanson e il Vice Sindaco del Comune di Treviso Alessandro Manera, ascolteremo anche importanti testimonianze di presidenti di società sportive del territorio: Lara Cini, Treviso Women calcio; Maddalena Ferro, Stilelibero Preganziol; Cinzia Bonetto, UOEI Treviso e FISI Veneto. È consigliata la prenotazione info@progettodonne.it