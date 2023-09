Convegno “Riforma dello Sport: tutto quello che c’è da sapere”

La riforma dello sport è un tema quanto mai attuale che presuppone grandi cambiamenti nel settore, dall’adeguamento statutari alle novità nella gestione del lavoro sportivo. Allo scopo di fare chiarezza e definire come approcciare questo nuovo inquadramento normativo, lo Studio di consulenza Stefani Piana & Partners ha promosso un convegno aperto e gratuito rivolto a società e associazioni sportive e addetti ai lavori, in programma giovedì 21 settembre, dalle ore 19.30, all’Hotel Fior di Castelfranco Veneto. L’obiettivo è quello di accompagnare tutti gli interessati verso il corretto recepimento della riforma e di tutto ciò che ne consegue.



Stefani Piana & Partners, uno degli studi di consulenza in ambito tributario, societario, fiscale, giuslavoristico e legale più strutturati del territorio trevigiano e vicentino, nonché autorevole punto di riferimento in ambito sportivo, ha organizzato un appuntamento per comprendere e approfondire le novità introdotte dalla recente riforma dello sport. La nuova disciplina introdotta dal Governo, entrata in vigore dal 1° luglio 2023, rappresenta un cambiamento epocale per il settore e prefigura uno scenario più equo, sostenibile e inclusivo, un contesto evoluto che da una parte consenta ai datori di lavoro una maggiore tutela, facilitazione e trasparenza, e dall’altra riconosca la giusta dignità economico-finanziaria a chi presta la sua opera nel mondo dello sport.



Un intervento necessario che ripensa il sistema e introduce nuovi parametri e provvedimenti, tra cui l’esenzione da tutti i costi e gli adempimenti per i collaboratori con compensi inferiori a 5mila euro, l’introduzione di regole per distinguere le grandi e le piccole realtà sportive, nonché l’ammodernamento, il potenziamento e l’ampliamento delle funzioni del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche gestito dal Dipartimento per lo sport.



In questo panorama, ancora in definizione, l’obiettivo dell’incontro è quello di fare il punto su quanto previsto dal nuovo inquadramento normativo e sugli step per gestire questo decisivo cambiamento per il settore con tutte le informazioni necessarie e con il contributo di professionalità competenti: dall'adeguamento degli statuti e dei requisiti statutari entro la fine del 2023 alla gestione delle attività secondarie e strumentali, dagli adempimenti nel Registro delle attività sportive dilettantistiche alle ultime novità introdotte dal correttivo bis dello scorso agosto.