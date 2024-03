Riforma dello Sport - Workshop

Giovedì 21 marzo, dalle ore 17:00, La Ghirada di Treviso si prepara ad accogliere un evento di prim’ordine per tutti i professionisti e gli operatori nel campo dello sport: un workshop esclusivo dedicato alle novità e alle implicazioni del D. Lgs. 36/2021, noto come la Riforma dello sport.

Questa iniziativa è un’occasione imperdibile per approfondire le molteplici sfaccettature legislative e pratiche introdotte dalla riforma, essenziali per navigare con successo nel sempre più complesso universo dello sport professionistico e dilettantistico.

Finalità del Workshop

Il workshop mira a esaminare in dettaglio le principali innovazioni introdotte dalla Riforma dello Sport, focalizzandosi su aspetti giuridici, contrattuali, fiscali, assicurativi e previdenziali.

L’obiettivo è duplice: da un lato, fornire una panoramica completa sulle novità legislative, dall’altro, sviluppare competenze metodologiche e strumenti di analisi critica per una corretta interpretazione e applicazione delle nuove norme.

Relatori d’Eccellenza

Il workshop vedrà la partecipazione di relatori di spicco nel campo legale sportivo:

Avv. Filippo Collia (Partner-Cofondatore WI Legal Studio Legale), che discuterà le nuove dinamiche relative al lavoratore sportivo e all’apprendistato in seguito alla riforma. La sua analisi si concentrerà sulle modifiche contrattuali e sulle opportunità che emergono per atleti e società.

Avv. Federico Venturi Ferriolo (Partner – Head of Sport di LCA Studio Legale), che esplorerà il ruolo dell’agente sportivo alla luce della nuova disciplina nazionale e del regolamento FIFA. Un intervento cruciale per comprendere le sfide e le opportunità per gli agenti sportivi in un contesto normativo in evoluzione.

Moderatore

A condurre e moderare l’incontro sarà l’Avv. Jacopo Tognon (Fondatore JT LEX – Studio legale Tognon e Responsabile Relazioni Istituzionali Master SBS). La sua profonda conoscenza del diritto sportivo e la sua esperienza nel settore garantiscono un dibattito ricco e costruttivo.

Per chi?

Questo workshop, aperto a tutti, è indirizzato a operatori e professionisti del settore sportivo che desiderano aggiornarsi sulle ultime evoluzioni legislative e sui loro impatti pratici.

Avvocati, dirigenti sportivi, agenti e chiunque operi a vario titolo nel mondo dello sport troveranno in questo evento un’opportunità unica di formazione e di networking.

Non perdere questa occasione.

Partecipare al workshop del 21 marzo a La Ghirada di Treviso significa non solo aggiornarsi sulle ultime novità normative nel settore sportivo ma anche avere la possibilità di confrontarsi con esperti del settore oltre che ampliare la propria rete professionale.

Se vuoi maggiori informazioni ci puoi contattare via telefono (355 7485505 oppure 0422 324313), mail o sui social alla pagina Facebook SBS.

SAVE THE DATE:

Giovedì 21 Marzo

ore 17.00

La Ghirada – Strada del Nascimben 1/b, 31100 – Treviso