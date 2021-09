Rifugio porte aperte! - edizione 2021

RIFUGIO PORTE APERTE 2021

Torna anche quest'anno la festa targata GattiVagabondi!

Una giornata intera da trascorrere insieme in allegria, con tante attività e naturalmente anche con i nostri splendidi mici! Sarà una bella occasione per fare due chiacchiere, mangiare qualche ottimo manicaretto e fare due coccole ai Vagabondi, che apprezzano sempre molto!



DOMENICA 12 SETTEMBRE dalle 11 fino al tardo pomeriggio, ovviamente in rifugio! via Boccaccio, 4 - Villorba (TV)

Ecco il programma:

? incontro con Lu Paer, scrittrice e attivista (ore 11)

? MercatinoVagabondo,

? mostra fotografica degli exVagabondi

? LotteriaVagabonda

? ricco buffet

Grande #notizia! Disponibili in occasione della festa i CalendariVagabondi per l'anno 2022!



Ingresso libero. Si raccomanda di partecipare osservando le disposizioni anti contagio

