“Dalla rinascita al declino. Storia internazionale dell’Italia repubblicana” ai “giovedì della cultura”

Proseguono i “Giovedì della cultura” della Fondazione Cassamarca, appuntamenti settimanali ospitati, alle ore 18, a Casa dei Carraresi.



L’appuntamento del 22 dicembre sarà dedicato al tema “Dalla rinascita al declino. Storia internazionale dell’Italia repubblicana”



Relatore è il professor Antonio Varsori.



Il tema

La presentazione si concentra sui temi del volume Dalla rinascita al declino. Storia Internazionale dell’Italia repubblicana, in cui Antonio Varsori affronta l'evoluzione del ruolo internazionale dell'Italia repubblicana dagli anni ‘40 ad oggi, nelle sue varie dimensioni (politico-diplomatica, economica, sociale, culturale), sulla base di un'ampia documentazione archivistica italiana e straniera. Il libro offre lo spunto per una discussione, da varie prospettive, sul tema del "declino", attraverso un dialogo tra storici e filosofi.

Intervengono: Luigi Vero Tarca, professore onorario di Filosofia teoretica dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Benedetto Zaccaria, ricercatore di Storia delle relazioni internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali dell'Università di Padova, Francesco Paparella, presidente della Società Filosofica Trevigiana, Gigliola Rossini vice presidente della Società Filosofica Trevigiana.



Antonio Varsori

Antonio Varsori è professore emerito di Storia delle relazioni internazionali dell'Università di Padova, dove è stato anche Direttore del Dipartimento di Studi Internazionali, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali e, per due mandati, membro del Senato Accademico. È membro del comitato per la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e socio dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. È direttore della rivista Ventunesimo Secolo e membro della direzione della Rivista Italiana di Storia Internazionale e di Journal of European Integration History nonché dei comitati scientifici/Editorial Boards delle riviste Cold War History, Res Publica, Instituta. È responsabile della collana Storia Internazionale dell'Età Contemporanea della casa editrice Franco Angeli e co-responsabile della collana Euroclio della casa editrice Peter Lang (Bruxelles/Berna). È stato borsista presso l'Università di Reading, visiting fellow presso l'Università di Southampton, professeur invité presso le Università di SciencesPo (Parigi), e Paris 3 Sorbonne Nouvelle. È autore di oltre 250 articoli e saggi in italiano, inglese, francese e spagnolo ed ha al suo attivo, come autore o curatore, numerosi volumi pubblicati da case editrici italiane e straniere. Fra i più recenti volumi di cui è autore: L'Italia e la fine della guerra fredda. La politica estera dei governi Andreotti 1989-1992 (il Mulino 2013); Radioso Maggio. Come l'Italia entrò in guerra (il Mulino, 2015); Mogadiscio 1948. Un eccidio di italiani fra decolonizzazione e guerra fredda con A. Urbano (il Mulino, 2018); Storia internazionale dal 1919 a oggi (il Mulino, 2020 2 edizione); Le relazioni internazionali dopo la guerra fredda (il Mulino 2022 2 edizione); Dalla rinascita al declino. Storia internazionale dell'Italia repubblicana (il Mulino 2022).



I Giovedì della cultura

Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 107 e hanno riguardato una molteplicità di temi: arte, storia, geografia, filosofia, diritto, religione, fotografia, letteratura, moda, cucina, sport, fumetti, cucina, ecc.

Anche in questa stagione sarà possibile seguire le conferenze in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca oppure rivederle sul canale YouTube di Fondazione Cassamarca accedendo direttamente dal nostro sito: www.fondazionecassamarca.it.

L’appuntamento per ciascuna è alle ore 18 a Casa dei Carraresi.

Il progetto è sostenuto dalla società Carlo Alberto Srl.



Gli appuntamenti riprenderanno in gennaio dopo la pausa natalizia.