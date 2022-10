Ringmasters - Showtime @ XVII Vivavoce International A Cappella Festival

In qualità di Campioni del mondo di Barbershop 2012, i Ringmasters fondono il loro straordinario virtuosismo con l'energia contagiosa della musica pop. I loro vivaci spettacoli ti portano in un viaggio tra i classici da barbiere, passando per Simon e Garfunkel, i Beatles e Elvis Presley.



Il quartetto è nato dal ricco terreno della tradizione corale svedese nella scuola di musica di Adolf Fredrik, la più rinomata della Svezia. Hanno poi fatto il passaggio naturale allo Stockholm Music Gymnasium e oggi tutti e quattro sono membri di almeno un coro di alto livello.



Hanno vinto l'International Collegiate Contest a Nashville nel 2008, dopo appena due anni insieme come gruppo. Nel 2009 si sono piazzati quarti nel mondo ad Anaheim, e un anno dopo hanno scosso Filadelfia con gli strabilianti arrangiamenti di David Harrington, e sono saliti al terzo posto. Infine a Portland nel 2012, Ringmasters è stato riconosciuto come il miglior quartetto di barbershop del mondo. E il primo gruppo non americano in assoluto a vincere quella gara.



Vincere l'oro ha significato alcuni grandi tour in America negli anni a venire, dove performance memorabili come i Bells of Notre Dame Medley, con oltre un milione di visualizzazioni su YouTube, hanno attirato l'attenzione dell'intero mondo a cappella.



Giungono in Italia per la prima volta ospiti del VivaVoce International A Cappella Festival.