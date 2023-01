Riprendono i “Giovedì della cultura” a Casa dei Carraresi

Riprendono il 12 gennaio gli appuntamenti con i “Giovedì della cultura”.

Il ciclo di conferenze della Fondazione Cassamarca sarà ospitato ogni giovedì alle ore 18 a Casa dei Carraresi. Molti i temi che saranno affrontati, nelle loro molteplici declinazioni, da personalità della cultura e della scienza.

Iniziati nel 2019, gli appuntamenti settimanali sono stati sino ad oggi 107 e hanno riguardato una molteplicità di temi: arte, storia, geografia, filosofia, diritto, religione, fotografia, letteratura, moda, cucina, sport, fumetti,

Anche in questa stagione sarà possibile seguire le conferenze in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook della Fondazione Cassamarca oppure rivederle sul canale YouTube di Fondazione Cassamarca accedendo direttamente dal nostro sito: www.fondazionecassamarca.it.

Il progetto è sostenuto dalla società Carlo Alberto Srl.



Ecco il calendario completo:

12 gennaio: “larte de labbacho”. Nasce a Treviso il primo libro di aritmetica stampato al mondo

Quirino Bortolato, già docente di matematica e fisica

19 gennaio: Ponti nella storia e ruolo dell’UNESCO

Enzo Siviero, Rettore dell’Università eCAMPUS Novedrate, Como

26 gennaio: Dolomiti Emozioni Tra le Cime. Il valore scenografico dei Monti Pallidi

Alberto Perer, fotografo

2 febbraio: O Dante! Un poema per il 2000

Giulio Ferroni, Docente di Letteratura Italiana all’Università di Roma La Sapienza

Giorgio Manacorda, Docente di Letteratura Tedesca all’Università della Calabria e all’Università della Tuscia

9 febbraio: Popoli fratelli o nemici irriducibili? Alle origini della storia russa e ucraina

Andrea Franco, Docente di Storia dell’Europa Orientale presso l’Università di Macerata

16 febbraio: Il grido di Andromaca. Voci di donne contro la guerra. Un libro, un simbolo

Alberto Camerotto, docente nell’Università Ca’ Foscari di Venezia

23 febbraio: Il “rabdomante” degli affreschi. Scoperte, salvataggi e restauri di Mario Botter

Natalina Botter

2 marzo: George Friedrich Haendel, musicista europeo

Claudio Bolzan, critico musicale e ricercatore

9 marzo: I passi delle donne: manifesto femminile sul cammino della vita

Alessandra Beltrame, giornalista

16 marzo: Dante icona Pop

Gian Domenico Mazzocato, scrittore

23 marzo: Alla scoperta degli stati scomparsi: in viaggio sulle tracce degli imperi del passato

Giovanni Vale, giornalista e ideatore di "Extinguished Countries”

30 marzo: Alla scoperta del paesaggio del vino: 31 itinerari escursionistici nella provincia di Treviso

Giuliano Basso, sommelier e socio Slow Food

6 aprile: La musica della settimana santa

Chiesa di Santa Croce

Marina Malavasi, Conservatorio di Padova

13 aprile: Educazione musicale in età precoce e sviluppo cognitivo

Elena Tenconi, Psicoterapeuta, Dipartimento di Neuroscienze, Università di Padova

20 aprile: Musica, creatività e ricerca

Alessandro Paccagnella, docente di Elettronica presso l’Università di Padova

4 maggio: Pier Paolo Pasolini e la musica

Roberto Calabretto, Università di Udine

11 maggio: Treviso città d’organi. Gli splendidi organi di Treviso e la loro musica

Lorenzo Maranzona, storico e musicologo, Ispettore onorario Sovrintendenza Organi Antichi del Friuli Venezia Giulia - Claudio De Nardo, Presidente Antiqua Vox

18 maggio: “All’angolo tra la possibilità e il Tutto”: dove la poesia dà da pensare

Igor Cannonieri, docente di Filosofia e Storia presso il Liceo “P. Levi” di Montebelluna



Paola Gallo, docente di storia della musica