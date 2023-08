Risveglio all'alba - 4^ edizione

Domenica 3 settembre alle ore 05:45 la Banda Comunale Albino Gagno, diretta dal Maestro Monica Giust accompagnerà il sorgere del sole, energia vitale che si rinnova, a stretto contatto con la natura nel Parco di Villa Giovannina a Carità di Villorba in via della libertà. Seguirà il momento-benessere “Risveglio corpo-mente”. Al concerto “Risveglio all’Alba" , inizialmente previsto il 6 agosto e poi rinviato per il maltempo, si assisterà seduti sull’erba ed è quindi consigliato al pubblico di attrezzarsi con un telo o una stuoia.

Ingresso libero e gratuito. Per informazioni: tel. 04226179810 eventi@comune.villorba.tv.it