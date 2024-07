Ritiro di yoga e meditazione a Tarzo

Tre giorni in cui vivere lo yoga a 360 gradi includendo la meditazione, così come è stato delineato dal mistico e filosofo Patanjali negli Yoga Sutra, la prima grande opera che descrive in modo sistematico lo yoga, composta intorno al II secolo d.C. Nel secondo sutra Patanjali definisce lo yoga come “yoga? citta vrtti nirodhah”, espressione che è stata tradotta come «Lo yoga è l’inibizione (nirodha) delle fluttuazioni (vrtti) della mente (citta)». Studieremo e praticheremo lo Yoga Classico, che comprende 8 parti descritte da Patanjali negli Yoga Sutra.



Il ritiro si terrà da giovedì 1 agosto a domenica 4 agosto presso l'Ashram Solare di Tarzo (Treviso), luogo speciale immerso nelle verdi colline ai piedi delle Prealpi venete, in un paesaggio incantevole che ispira tranquillità e serenità.

Ashram, in sanscrito, significa "luogo dove vive un maestro di vita con i suoi discepoli per un lavoro di elevazione spirituale". Attraverso discipline, rituali e dinamiche di gruppo si favoriremo un processo di liberazione per renderci autentici e in pace con noi stessi.



Prendiamoci del tempo per avere cura di noi attraverso pratiche per il benessere fisico come alimentazione vegetariana, ginnastica, stretching e passeggiate nella natura; per il benessere emotivo come danza, canto, rilassamento e dinamiche di gruppo; per il benessere mentale: studio e filosofia, dialoghi e approfondimenti.

Lo yoga, inteso in senso completo, come stile di vita, prevede che ogni singola azione sia un atto yogico, una atto sacro, ad esempio come e cosa si mangia, come si parla, come ci si relaziona con gli altri, come si cammina, come si lavora, ecc.

Ogni momento del praticante di yoga fa parte di un processo di trasformazione, il cui scopo è trascendere i propri limiti e abbracciare l'anima universale, rimanendo nella realtà qui ed ora.

Ciò significa che lo yoga influisce su tutti i piani dell'essere umano (fisico, emotivo, mentale e spirituale). il piano spirituale, che comprende e unisce tutti gli altri piani, è il senso che diamo alla nostra vita.

In questo ritiro impareremo a meditare veramente per lavorare nel piano spirituale, liberare la mente da pensieri ricorrenti e diventare capaci di controllare il flusso dei nostri pensieri. In questo modo possiamo arrivare a godere a pieno il momento presente.



Il ritiro include:

-2 sessioni al giorno di Yoga Classico con pratiche, studi e dialoghi;

-Tecniche di meditazione, concentrazione e visualizzazione che potrai usare anche nella vita quotidiana;

-Canti e Mantra;

-Rilassamento guidato (Yoga Nidra);

-Passeggiate nelle colline che circondano l'Ashram;

-Piscina e sole;

-Concerto jazz;

-Pernottamento;

-Alimentazione vegetariana o vegana.



Il ritiro sarà condotto da 2 Guru: Nello e Vilma.

Nel 1978 conobbero il loro primo e più importante maestro: J. M. Estrada che li ispirò a fondare due Centri Culturali della RedGFU (Rete Culturale per la Fratellanza Umana) a Treviso e Padova (Centro Culturale Estrada e Centro Sun).



A maggio 2022 hanno ricevuto il grado di Guru (dissipatore di tenebre) e dal quel momento si dedicano a diffondere uno stile di vita che permetta lo sviluppo della Coscienza individuale e collettiva.